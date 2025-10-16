Ab sofort steht NBA 2K26 Arcade auf Apple Arcade zur Verfügung. Damit kommt Apple einem Versprechen nach, welches das Unternehmen im vergangenen Monat getätigt hat. Mit der Special Edition der beliebten Serie, werdet ihr mitten aufs Spielfeld gesetzt.

NBA 2K26 Arcade startet auf Apple Arcade

Nachdem kürzlich bereits NFL Retro Bown ´26 exklusiv auf Apple Arcade gestartet ist, geht es nun mit einem weiteren spannenden Spiel für Sport-Fans weite. Die Rede ist von NBA 2K26 Arcade Edition.

Vollgepackt mit lustigen neuen Funktionen und In-Game-Grafiken bringt diese Sonderausgabe der bei den Fans beliebten Serie Arcade-Spieler mitten in die NBA-Action, um ein Meisterschaftsteam aufzubauen oder in Online-Spielen mit ihren Freunden und ihrer Familie anzutreten.

In NBA 2K26 Arcade Edition können NBA-Fans die größten Epochen in der Geschichte der Liga mit den neuen NBA-Eras im Association-Modus noch einmal erleben. Zu den weiteren Funktionen gehören Multiplayer-Spiele im MyCAREER-Modus und aktualisierte authentische Mannschaftsaufstellungen, die die neuesten Züge widerspiegeln.

Anfang dieses Monats sind bereits „Thomas & Friends: Let’s Roll+„, „Dominoes: Classic Tile Game+“ und „Piffle+“ exklusiv auf der Apple Spiele-Abo-Plattform gestartet.

Apple Arcade ist für 6,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die ein neues iPhone, iPad, einen Mac oder ein Apple TV kaufen, erhalten drei Monate Apple Arcade kostenlos. Zudem ist Apple Arcade Teil der Apple One Angebote.