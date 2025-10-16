Mit Apple Einladungen hat das Unternehmen aus Cupertino Anfang dieses Jahres eine neue Event-App veröffentlicht. Seitdem hat die App verschiedene Updates erhalten. Ab sofort kann diese in Version 1.5.1 aus dem App Store heruntergeladen werden.

Apple Einladungen: Update auf Version 1.5.1 ist da

Mit Apple Einladungen könnt ihr Einladungen für Ereignisse erstellen, versenden und verwalten. Ihr könnt das Hintergrundbild ganz einfach anpassen, Antworten im Auge behalten, gemeinsam an geteilten Alben und Playlists arbeiten und mehr.

Das jüngste Update auf Version bietet – neben den üblichen Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen – neue festliche Ereignishintergründe, die für die richtige Stimmung bei deinen Jahresabschlussfeiern sorgen.