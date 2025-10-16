Apple hat ein Support-Dokument aktualisiert und adressiert mit diesem ein Problem, welches unter iOS 26 auftreten kann. Es geht um die Fehlermeldung in iMessage „nicht zugestellt“. Diese kann auftretende ein ihr iMessage oder eine eSIM nicht aktiviert, wenn ihr ein neues iPhon mit iOS 26 einrichtet.

Apple erklärt: So behebt ihr die iMessage-Meldung „nicht zugestellt“ unter iOS 26

Apple erklärt, dass sich iMessage nicht automatisch aktiviert, wenn ihr eine eSIM in der Einstellungen-App nach dem anfänglichen Einrichtungsprozess des iPhone eingerichtet. Aus diesem Grund müsst die iMessage manuell angestoßen werden.

Solange können eure Nachrichten den Hinweis „nicht zugestellt“ auslösen, als SMS/RCS-Nachrichten in grünen Blasen erscheinen oder von eurer E-Mail-Adresse statt von einer Telefonnummer stammen.

Um iMessage manuell zu aktivieren, öffnet ihr die Einstellungen-App auf eurem iPhone und wählt Apps -> Nachrichten aus. Dort müsst ihr iMessage einmal aus- und wieder einschalten.