Apple hat gestern neue Hardware angekündigt. Neben einem MacBook Pro mit M5-Chip und Vision Pro mit M5-Chip hat der Hersteller aus Cupertino auch ein neues iPad Pro mit dem neuesten Apple Chip präsentiert. Diejenigen, die die begleitenden Pressemitteilungen zu neuen Apple Produkten aufmerksam lesen, stoßen regelmäßig auf interessante Details. So enthält die Meldung zum M5 iPad Pro einen Hinweis darauf, dass die neue Generation des Apple Studio Display 120Hz unterstützen könnte.

Apple Studio Display: neues Modell könnte 120Hz unterstützen

Seit längerem wird gemunkelt, dass Apple an einem neuen Studio Display arbeitet. Die neue Generation könnte im nächsten Jahr gemeinsam mit einem neuen Mac Studio, Mac mini oder Mac Pro angekündigt werden.

Ein Detail zum gestern neu angekündigten iPad Pro M5 könnte daraufhin deuten, welche Verbesserungen Apple dem kommenden Studio Display verpasst. Die Rede ist von einer Bildwiederholrate von 120Hz. In der Meldung zum neuen iPad Pro heißt es

Das neue iPad Pro unterstützt außerdem externe Displays mit bis zu 120 Hz. Das ist perfekt für kreative Workflows wie Videobearbeitung oder Gaming. Für Nutzer mit einem externen Display mit 120 Hz bringt das iPad Pro außerdem die Unterstützung für Adaptive Sync mit der geringstmöglichen Latenz bei der externen Displayperformance. Das ermöglicht flüssigere Bewegung und weniger wahrgenommene Störungen, was nützlich ist für Anwendungsfälle mit niedriger Latenz wie Gaming.

Ist es ein Zufall, dass das iPad Pro mit M5-Chip externe Displays mit 120Hz unterstützt? Natürlich unterstützen Macs bereits seit längerem externe Displays mit 120 Hz, allerdings bietet Apple kein eigenes 120Hz Display an. Das Apple Studio Display ist ein klasse Display, viele Nutzer wünschen sich allerdings eine Unterstützung von 120Hz. Bei der zweiten Genration des Display, darf diese Technologie gerne an Bord sein.