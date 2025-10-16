Apple TV (ehemals Apple TV+) hat zwei neue Trailer veröffentlicht. Mit dem ersten Trailer erhalte ihr einen Einblick in die zweite Staffel der Comedy-Serie „Palm Royale“ und der andere Trailer bringt euch den Apple Original-Film „Come See me in the good Light“ näher.

„Palm Royale – Staffel 2“: Offizieller Trailer ist da

In Kürze könnt ihr wieder in den exklusivsten Club von Palm Beach eintauchen! Apple TV hat den offiziellen Trailer zur kommenden zweiten Staffel von „Palm Royale“ veröffentlicht. Los geht es am Mittwoch, den 12. November 2025, mit der ersten Folge. Anschließend folgen bis zum 14. Januar 2026 wöchentlich neue Episoden.

„Palm Royale“ ist eine wahre Underdog-Geschichte, die Maxine Dellacorte (Wiig) bei ihrem Versuch begleitet, in der gnadenlosen Welt der High Society von Palm Beach Fuß zu fassen. Während Maxine versucht, die undurchdringliche Grenze zwischen Arm und Reich zu überwinden, stellt „Palm Royale“ dieselbe Frage, die uns bis heute verwirrt: „Wie viel von dir selbst bist du bereit zu opfern, um das zu bekommen, was jemand anderes hat?“ „Palm Royale“ ist ein Zeugnis für jeden Außenseiter, der um seine Chance kämpft, wirklich dazuzugehören.

In der zweiten Staffel wird Maxine nach einem skandalösen öffentlichen Zusammenbruch zur Außenseiterin. Sie muss ihren enormen Scharfsinn und ihre Gerissenheit nutzen, um ein für alle Mal zu beweisen, dass sie nicht nur dazugehört, sondern vielleicht auch das Zeug hat, die Stadt zu regieren. Dabei deckt sie unerzählte Wahrheiten auf und versteht endlich, worauf diese Stadt wirklich aufgebaut ist: Geheimnisse, Lügen und gelegentliche Verbrechen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Habt ihr die erste Staffel bislang verpasst? Kein Problem, diese steht vollständig auf Apple TV auf Abruf bereit.

Trailer zum Original-Film „Come See me in the good Light“ ist da

Apple TV hat den Trailer und das Key Art zu seinem gefeierten und preisgekrönten Dokumentarfilm „Come See Me in the Good Light“ enthüllt. Die ergreifende und unerwartet komische Liebesgeschichte handelt von den Dichterinnen Andrea Gibson und Megan Falley, die mit Freude, Witz und einer unerschütterlichen Partnerschaft einer unheilbaren Krebsdiagnose begegnen. Durch Lachen und unerschütterliche Liebe verwandeln sie Schmerz in Sinn und Sterblichkeit in eine bewegende Hommage an Widerstandskraft.

„Come See Me in the Good Light“ wird von Ryan White inszeniert, der neben Jessica Hargrave, Tig Notaro und Stef Willen auch produziert.