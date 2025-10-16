Apple hat am Mittwoch das 14 Zoll MacBook Pro mit dem M5 Chip aktualisiert. Neben dem erwarteten Prozessor-Upgrade fallen vor allem zwei Verbesserungen beim Speicher ins Gewicht.

Deutlich schnellere SSD

Apple konnte für das M5 MacBook Pro die SSD-Geschwindigkeit deutlich steigern. Das Unternehmen verspricht eine bis zu doppelt so schnelle Performance bei Lese- und Schreibvorgängen im Vergleich zur Vorgängergeneration.

In dem Zusammenhang spricht Apple von der „neuesten Speichertechnologie“, bleibt bei den technischen Details aber vage. Konkrete Benchmark-Ergebnisse stehen noch aus, doch die angekündigte Verdopplung der Geschwindigkeit dürfte sich vor allem bei der Arbeit mit großen Video- oder Fotoprojekten bemerkbar machen.

Ebenfalls neu ist die maximale Speicherkonfiguration. Das Basismodell lässt sich jetzt mit bis zu 4 TB ausstatten, während zuvor bei 2 TB Schluss war. Die High-End-Modelle mit M4 Max Chip bieten weiterhin bis zu 8 TB Speicher.

Das leistet der neue M5

Der M5 Chip bleibt das Herzstück der Aktualisierung und sorgt für einen enormen Sprung bei der KI-Performance, die bis zu 3,5-mal besser ausfällt. Möglich macht dies eine GPU der nächsten Generation mit einem Neural Accelerator in jedem Kern, was auch die Grafikleistung um das 1,6-fache steigert. Davon profitieren nicht nur alltägliche Aufgaben, sondern auch komplexe Anwendungen wie große Sprachmodelle (LLMs), die direkt auf dem Gerät ausgeführt werden. Die Effizienz des neuen Chips ermöglicht zudem eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden.

Das neue 14 Zoll MacBook Pro mit M5 Chip ist in Space Schwarz und Silber erhältlich und kann zum Preis ab 1.799 Euro über den Apple Online Store vorbestellt werden. Es ist ab Mittwoch, dem 22. Oktober, erhältlich.