Wer ab dem 22. Oktober ein neues MacBook Pro, iPad Pro oder eine Vision Pro mit M5 Chip in Betrieb nimmt, wird direkt von einem Softwareupdate begrüßt. Der Schritt ist bei neuer Hardware von Apple inzwischen Routine und stellt sicher, dass die Geräte vom ersten Tag an reibungslos funktionieren.

Apple bereitet Day-One-Updates vor

Die neuen M5 Geräte werden werkseitig mit einer speziellen Version von iPadOS, macOS oder visionOS 26.0.0 ausgeliefert. Diese enthält bereits alle notwendigen Treiber für die frische M5 Hardware. Während Nutzer älterer Geräte bereits die allgemeine Version 26.0.1 erhalten haben, bekommen die Neugeräte ein Update auf einen eigens für sie erstellten Build von 26.0.1. Dieser Prozess erlaubt es Apple, spezifische Optimierungen und Fehlerbehebungen bereitzustellen, die nur die neue Hardware betreffen. Vermutlich werden entweder 26.0.2 oder 26.1.0 die Software wieder vereinheitlichen.

Für Käufer des neuen M5 iPad Pro, MacBook Pro oder Vision Pro bedeutet das lediglich einen kleinen zusätzlichen Schritt bei der Einrichtung. Day-One-Updates enthalten üblicherweise wichtige Fehlerbehebungen, die nach Abschluss der Hardware-Produktion noch eingepflegt wurden.

Die aktualisierten M5 Modelle können bereits im Apple Online Store vorbestellt werden. Die Auslieferung an die Kunden und der Verkaufsstart im Handel erfolgen am Mittwoch, dem 22. Oktober.