Passend zu den Herbstferien hat die Lese-Flatrate Readly ein zeitlich befristetes Angebot gestartet. Ihr könnt euch Readly 2 Monate lang für insgesamt nur 1 Euro sichern. Somit zahlt ihr rein rechnerisch pro Monat nur 50 Cents. Ihr könnt jederzeit kündigen, falls euch der Service – aus welchen Gründen auch immer – nicht zusagt. Wenn ihr uns fragt: Abo abschließen, sicherheitshalber wieder kündigen und bis zum Ende des Probeabos habt ihr natürlich weiterhin Zugriff auf die über 8.000 Magazine & Zeitungen.

Lese-Flatrate Readly: 2 Monate für nur 1 Euro

Ab sofort könnt ihr euch bei Readly einen richtigen heißen Deal sichern. Ab sofort und nur für kurze Zeit könnt ihr die Lese-Flatrate 2 Monate für nur 1 Euro ausprobieren. Der Service bietet euch den unbegrenzten Zugriff auf 8.000 Magazine und Zeitungen.

Übersicht

Niedriger Preis, unbegrenzt lesen: Unbegrenzter Zugriff auf 8.000 Magazine für eine niedrige monatliche Gebühr

Top-Magazine: Magazine von bekannten Deutschen Verlagen – eure Lieblingsmagazine warten

Aktuelle & ältere Ausgaben: Readly hat immer die neueste, aber auch ältere Ausgaben, nur einen Klick entfernt.

Offline lesen: Magazine herunterladen und auf jedem Gerät lesen, Smartphone oder Tablet

Familienaccount: Teilt den Account mit eurer Familie, 5 Profile inklusive

Keine Verpflichtungen, jederzeit kündbar: Es gibt keine Vertragslaufzeit, ihr könnt jederzeit kündigen

Die erste 2 Monate sind sogenannte Probemonate, in denen ihr den Service auf Herz und Nieren testen und ausprobieren könnt. Nach den ersten beiden Monaten, die ihr für nur 1 Euro erhaltet, kostet Readly regulär 14,99 Euro pro Monat. Solltet ihr die Lese-Flatrate nicht weiter benötigen, so kündigt ihr zum Anlauf der zwei Monate, so dass keine weitere Kosten entstehen. Natürlich könnt ihr bis zum Ende der Laufzeit Readly uneingeschränkt weiter nutzen. Ist die passende Zeitung oder das passende Magazin für euch dabei? Hier findet ihr eine Übersicht des Angebots.

>>> JETZT: Readly 2 Monate nur 1 Euro <<<