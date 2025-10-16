Die United States Mint (US-Bundesbehörde, die unter anderem für die Prägung der Dollar-Münzen verantwortlich ist), hat bekannt gegeben, dass man in Kürze eine 1-Dollar-Gedenkmünze mit dem Motiv von Steve Jobs auflegen wird.

Steve Jobs wird auf 1-Dollar-Gedenkmünze abgebildet

Die 1-Dollar-Gedenkmünze zeigt den jungen Steve Jobs in Rollkragenpullover, Jeans und Turnschuhen im Schneidersitz. In der ausführlichen Beschreibung der Münze heißt es

Dieses Design zeigt den jungen Steve Jobs vor einer typisch nordkalifornischen Landschaft mit sanften, eichenbewachsenen Hügeln. Seine Haltung und sein Gesichtsausdruck, eingefangen in einem Moment der Reflexion, zeigen, wie diese Umgebung ihn zu seiner Vision inspirierte, komplexe Technologie in etwas so Intuitives und Organisches wie die Natur selbst zu verwandeln. Die Aufschriften lauten „UNITED STATES OF AMERICA“ und „CALIFORNIA“. Weitere Aufschriften sind „STEVE JOBS“ und „MAKE SOMETHING WONDERFUL“.

Sobald die Gedenkmünze im kommenden Jahr eingeführt wurde, kann diese über die Website der US Mint bestellt werden. Die Sammlermünzen werden einzeln für 13,25 Dollar oder im Viererset mit drei anderen Motiven für 27,50 Dollar erhältlich sein. Rollen mit 25 Münzen und Beutel mit 100 Münzen sind ebenfalls erhältlich.

Diese mehrjährige Serie von Gedenkmünzen, die 2018 begann, ehrt amerikanische Innovationen und bedeutende Innovationen und Pionierarbeit von Einzelpersonen oder Gruppen durch die Ausgabe von 1-Dollar-Münzen.