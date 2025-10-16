Die Vorbereitungen für das iPhone 18 laufen bereits auf Hochtouren. Apples Zulieferer Samsung Electronics baut seine Produktion von Bildsensoren massiv aus und löst damit eine Kettenreaktion in der Halbleiterindustrie aus. So berichtet The Elec, dass nun auch Samsungs wichtiger Partner, das Unternehmen Doosan Tesna, über 120 Millionen Dollar in neue Testausrüstung investiert.

Samsungs Comeback bei der iPhone-Kamera

Der südkoreanische Halbleitertester Doosan Tesna will seine Testsysteme massiv ausbauen. Die Investition steht in direktem Zusammenhang mit Samsungs neuer Fertigungslinie für Bildsensoren in Austin. Von dort aus sollen in Zukunft Komponenten für das iPhone 18 geliefert werden.

Damit würde Samsung nach fast einem Jahrzehnt wieder zu einem wichtigen Lieferanten für Apples Kamerasensoren aufsteigen. Bislang dominierte Sony diesen Bereich nahezu konkurrenzlos. Berichten zufolge strebt Apple auch im Bereich der Kamera eine breitere Aufstellung seiner Zulieferer an, nachdem es in der Vergangenheit zu Lieferverzögerungen bei Sony gekommen war.

Tests für neue Sensoren

Doosan Tesna ist auf das elektrische Testen von Wafern spezialisiert. Dieser Prozess ist eine entscheidende Qualitätskontrolle, bei der fehlerhafte Chips noch vor den weiteren Verarbeitungsprozessen aussortiert werden. Das beschleunigt die Produktion und senkt die Kosten. Die angekündigte Investition in Höhe von 120 Millionen Dollar entspricht fast einem Viertel des gesamten Unternehmensvermögens und unterstreicht die enorme Bedeutung des Auftrags.

Interessant ist, dass Doosan Tesna für die Testsysteme seinen Ausrüster wechselt. Mit Advantest wählt das Unternehmen einen Spezialisten für Hochleistungschips wie GPUs oder KI-Prozessoren. Das deutet darauf hin, dass die kommenden Bildsensoren für Apple anspruchsvollere und präzisere Prüfverfahren erfordern.