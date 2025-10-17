Apple sichert sich in diesem Jahr zum 13. Mal in Folge den ersten Platz in Interbrands Ranking der wertvollsten globalen Marken. Trotz dieser beeindruckenden Beständigkeit musste der Konzern einen leichten Rückgang des Markenwerts um vier Prozent auf 460,9 Milliarden US-Dollar hinnehmen. Der „Best Global Brands Report“ von Interbrand hebt Unternehmen hervor, die ihren finanziellen Wert durch Innovation sowie solides Reputationsmanagement gesteigert und erhalten haben.

Nvidia ist der große Aufsteiger

Während Apple nach wie vor an der Spitze des Rankings steht, heißt der Aufsteiger des Jahres Nvidia. Das Unternehmen verzeichnete einen explosionsartigen Anstieg des Markenwerts um 116 Prozent auf 43,2 Milliarden US-Dollar und katapultierte sich damit auf den 15. Platz. Der Erfolg ist ein klares Indiz für die Dominanz künstlicher Intelligenz als prägender Markttrend. Gonzalo Brujó, der Global CEO von Interbrand, betont die Bedeutung von digitalisierten Diensten und KI als entscheidende Erfolgsfaktoren. Marken, die hier innovativ agieren und in eine langfristige Strategie investieren, gehören zu den Gewinnern.

Die Tech-Elite unter sich

Die üblichen Technologieriesen dominieren weiterhin die Spitzenplätze. Direkt hinter Apple folgt Microsoft mit einem soliden Wachstum von zehn Prozent und einem Markenwert von 388,5 Milliarden US-Dollar. Amazon konnte um sieben Prozent zulegen und erreichte 219,9 Milliarden US-Dollar. Google verzeichnete ebenfalls ein Plus von neun Prozent auf 317,1 Milliarden US-Dollar. Einzig Samsung musste neben Apple einen Wertverlust von zehn Prozent hinnehmen und landete mit 90,5 Milliarden US-Dollar auf dem fünften Platz.

Insgesamt zeigt das Ranking ein spannendes Bild. Apple behauptet seine Führungsposition souverän durch seine etablierte Markenstärke. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Dynamik im Markt zunehmend von Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz bestimmt wird.