Auch wenn es bereits seit mehreren Jahren Gerüchte gibt, dass dass Apple an einem Mac mit Face ID statt Touch ID arbeitet, soll ein solches Modell nicht zeitnah auf den Markt kommen.

Bloomberg: Weiterhin kein Face ID beim Mac geplant

Mark Gurman von Bloomberg widmet sich kur vor dem Wochenende der Mac-Familie und berichtet, dass Apple grundsätzlich am Wechsel von Touch ID auf Face ID beim Mac arbeitet, mit einer zeitnahen Umsetzung allerdings nicht zu rechnen ist. Er spricht davon, dass Face ID beim Mac von „Jahre entfernt sei“.

In den letzten Jahren war aus unterschiedlichen Quellen zu hören, dass Apple Face ID auf den Mac bringen möchte. Auch Gurman spricht seit Jahren von der Entwicklung eines Macs mit Face ID. Unter anderem wollte er 2021 wetten, dass Face ID in den nächsten Jahren auf dem Mac landet. Bis heute hat sich diese Prognose nicht bestätigt.

Im Jahr 2021 sagte Apple Vice President of Marketing Tom Boger, dass es auf dem Mac kein Face ID gibt, weil Touch ID bequemer ist. Die Hände der Benutzer sind bereits auf der Tastatur, so dass Apple der Meinung ist, dass Touch ID sinnvoller ist.

Wir gehen davon aus, dass sich Apple grundsätzlich Gedanken zu Face ID auf dem Mac macht, wann das Ganze eingeführt wird, ist allerdings unbekannt. Gerüchten zufolge arbeitet Apple an einem MacBook Pro mit Touchscreen. Ein solches Geräte könnte Ende 2026 oder Anfang 2027 auf den Markt kommen. Wäre dies ein guter Zeitpunkt Face ID auf dem Mac einzuführen?