Kurz nach der Ankündigung des neuen 14 Zoll MacBook Pro ist ein erster Benchmark aufgetaucht, der die Leistung des neuen M5-Chips eindrucksvoll unter Beweis stellt. Tatsächlich ist das Ergebnis aus der Geekbench 6 Datenbank so stark, dass es den Chip direkt an die Spitze der Single-Core-Tabelle katapultiert.

Ein neuer Champion im Single-Core-Test

Am beeindruckendsten ist zweifelsohne die Single-Core-Leistung. Mit einem Wert von 4.263 Punkten hat der M5-Chip den höchsten Wert erzielt, der jemals für einen Mac oder PC-Prozessor in der Geekbench-Datenbank gemessen wurde. Der Wert bezieht sich auf die Leistung eines einzigen Prozessorkerns und ist entscheidend für die allgemeine Geschwindigkeit des Systems. Das macht sich beim Starten von Apps, beim Surfen im Web und bei vielen Spielen bemerkbar. Eine hohe Single-Core-Leistung sorgt für ein spürbar flüssigeres und reaktionsschnelleres System. Die Konkurrenz lässt der M5 dabei deutlich hinter sich.

M5 (14 Zoll MacBook Pro) 4.263 Punkte

M4 Max (16 Zoll MacBook Pro) 3.914 Punkte

M4 Pro (16 Zoll MacBook Pro) 3.871 Punkte

M4 (Mac mini) 3.784 Punkte

AMD Ryzen 9950X3D 3.399 Punkte

Starke Leistung bei Multi-Core-Aufgaben

Auch bei der Multi-Core-Performance, die die kombinierte Leistung aller zehn CPU-Kerne misst, überzeugt der M5. Mit 17.862 Punkten ist er bis zu 20 Prozent schneller als der M4-Chip im Vorgängermodell. Diese Leistung ist besonders für anspruchsvolle Aufgaben wie Videobearbeitung, 3D-Rendering oder Softwareentwicklung relevant. Spannend wird es auch im Vergleich mit den hauseigenen Profi-Vorgängern. Der neue Standard M5 ist nicht nur schneller als der M3 Pro, sondern erreicht auch beinahe das Niveau des einstigen Flaggschiffs M1 Ultra, der im Mac Studio verbaut wurde.

M4 Max (16 Zoll MacBook Pro) 25.645 Punkte

M1 Ultra (Mac Studio) 18.405 Punkte

M5 (14 Zoll MacBook Pro) 17.862 Punkte

M3 Pro (14 Zoll MacBook Pro) 15.257 Punkte

M4 (14 Zoll MacBook Pro) 14.726 Punkte

Fazit

Die ersten Testergebnisse zeichnen ein klares Bild. Apple ist es gelungen, die Leistung seines Basis-Chips auf ein Niveau zu heben, das vor kurzer Zeit noch den Pro-Modellen vorbehalten war. Für Anwender bedeutet das, dass bereits das Einstiegsmodell des 14 Zoll MacBook Pro mehr als genug Leistung für die allermeisten professionellen Anwendungsbereiche bietet. Man darf gespannt sein, welche Leistungsreserven die für Anfang 2026 erwarteten M5 Pro und M5 Max Chips freisetzen werden.