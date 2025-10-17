Apple verstärkt sein Engagement im Bereich der Sportübertragungen und hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für die Formel 1 in den USA gesichert. Ab dem Jahr 2026 werden alle Rennen der Königsklasse des Motorsports für fünf Jahre exklusiv auf Apple TV zu sehen sein.

Das komplette Rennerlebnis auf einer Plattform

Wie bereits vermutet, hat Apple heute seinen großen F1-Deal bekanntgegeben. Das neue Angebot auf Apple TV verspricht eine umfassende Berichterstattung für zahlende Abonnenten. Es umfasst sämtliche Trainings, die Qualifyings, die Sprintrennen und natürlich alle Hauptrennen. Apple plant jedoch auch, neue Zuschauer für den Sport zu gewinnen. Ausgewählte Rennen und Trainingssitzungen sollen daher kostenlos in der Apple TV App verfügbar sein. Das dürfte den Einstieg für neugierige Zuschauer deutlich erleichtern.

Ein besonders interessanter Punkt betrifft den hauseigenen Streaming-Dienst der Formel 1. F1 TV Premium bleibt in den USA weiterhin bestehen, wird aber exklusiv über ein Apple TV Abonnement zugänglich sein und für Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen. Damit bündelt Apple die gesamte Formel 1 auf der eigenen Plattform.

Mehr als nur Live-Übertragungen

Die Partnerschaft geht weit über die reinen Rennübertragungen hinaus. Apple wird die Formel 1 tief in sein gesamtes Ökosystem integrieren, um Fans ein rundum vernetztes Erlebnis zu bieten. Die kostenlose App Apple Sports für das iPhone wird eine zentrale Rolle spielen. Sie liefert Live-Updates zu jedem Qualifying, Sprint und Rennen. Dazu gehören Echtzeit-Ranglisten, die aktuellen Fahrer- und Konstrukteurswertungen sowie Live-Aktivitäten, die direkt auf dem Sperrbildschirm verfolgt werden können.

Auch andere Dienste werden die Formel 1 thematisch aufgreifen. Vorstellbar wäre hier, dass Apple News spezielle Rennberichte liefert, Apple Maps die Rennstrecken detailliert anzeigt oder Apple Music passende Playlists zusammenstellt. Sogar eine Integration in Apple Fitness+ mit Trainingsprogrammen von Fahrern wäre denkbar.

Eine strategische Partnerschaft

Der Deal ist für beide Seiten von strategischer Bedeutung. Für Apple ist es der nächste große Schritt, um sich entscheidende Live-Sportrechte zu sichern und damit die Attraktivität von Apple TV als Streaming-Plattform massiv zu steigern. Für die Formel 1 öffnet die Kooperation das Tor zu einem riesigen Publikum und einer technologisch fortschrittlichen Vertriebsplattform.

Das Wachstumspotenzial in den USA ist enorm. Die F1-Fangemeinde dort erreichte 2024 bereits 52 Millionen Menschen. Eine Umfrage aus dem Jahr 2025 zeigte zudem, dass fast die Hälfte der neuen US-Fans zwischen 18 und 24 Jahre alt ist. Genau diese junge Zielgruppe kann Apple über seine Produkte perfekt erreichen. Stefano Domenicali, der CEO der Formel 1, und Eddy Cue, Apples Senior Vice President of Services, betonten beide die gemeinsame Vision, den Sport durch innovative Inhalte und Vertriebswege einem neuen Publikum zugänglich zu machen.

Ein Ausblick auf die Zukunft

Obwohl die grundlegenden Details der Partnerschaft feststehen, sind viele Einzelheiten zur Produktion und zu den konkreten Funktionen noch offen. Apple hat angekündigt, weitere Informationen in den kommenden Monaten zu veröffentlichen.

Kennt man Apple, darf man auf eine hochwertige Präsentation mit innovativen Features hoffen. Denkbar wären interaktive Elemente, verschiedene Kameraperspektiven oder neuartige On Screen Grafiken, die das Rennerlebnis weiter verbessern. Um die Vorfreude zu steigern, wird der erfolgreiche „F1 “-Film mit Brad Pitt ab Dezember 2025 auf Apple TV zu sehen sein.