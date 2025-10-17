Vor wenigen Tagen hat Apple das neue 14 Zoll MacBook Pro mit M5-Chip angekündigt. Dieses lässt sich bereits vorbestellen und feiert in der kommenden Wochen seinen Verkaufsstart. Das MacBook Pro wird allerdings nicht der einzige Mac sein, den Apple mit dem M5 ausrüstet. Das MacBook Air mit M5 soll im Frühjahr 2026 erscheinen. Vorher könnte Apple das MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max auf den Markt bringen und zudem sind ein neuer Mac Studio und Mac mini in Arbeit.

MacBook Air M5 soll Anfang 2026 erscheinen

Glaubt man den Informationen von Mark Gurman von Bloomberg, so wird Apple im Frühjahr 2026 ein neues MacBook Air mit M5-Chip auf den Markt bringen. Wirklich überraschend käme die Markteinführung nicht.

Beim 14 Zoll MacBook Pro mit M5-Chip gab es keine Designänderungen und auch beim kommenden MacBook Air wird keine neue Optik erwartet. Stattdessen wird Apple auf ein reines Leistungsupgrade setzen. Im Fall des MacBook Pro soll bei der nächsten Generation Ende 2026 oder Anfang 2027 eine größere Designanpasung mit OLED-Display und Touchscreen anstehen.

Das aktuelle MacBook Air Design stammt aus 2022 und ehrlicherweise gibt es kaum echte Gründe, das Design zeitnah anzupassen.

Bevor das MacBook Air M5 auf den Markt kommt, könnte Apple Anfang 2026 das MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max ankündigen. Zudem weiß der Apple-Insider zu berichten, dass Apple an einem neuen Mac Studio und Mac mini mit M5 Pro und / oder M5 Max arbeitet. Auch zwei neue Apple Displays sollen sich in der Entwicklung befinden.