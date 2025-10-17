Vor wenigen Tagen kündigte Apple das neue 14 Zoll MacBook Pro mit M5-Chip an. Im Frühjahr 2026 wird mit einem neuen 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max gerechnet. Allerdings läuft die Entwicklung eines Nachfolgemodells bereits auf Hochtouren. Es heißt, dass Apple an einer neuen Version seines MacBook Pro mit OLED-Display, Hole-Punch-Kamera und Touchscreen arbeitet. Dieses Modell soll Ende 2026 oder Anfang 2027 angekündigt werden.

Apple arbeitet an Macbook Pro mit Touchscreen

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple an einem neuen MacBook Pro mit OLED-Display, Punch-Hole-Kamera und Touchscreen arbeitet. Gleichzeitig soll das Gerät ein stark überarbeitetes Design erhalten.

In der Tat hat Apple das MacBook Pro seit der Einführung der Modelle mit M1 Pro und M1 Max im Jahr 2021 optisch nicht überarbeitet. Mit dem kommenden OLED-Modell soll sich dies ändern. Dabei soll die neue Display-Technologie allerdings nicht die einzige Neuerungen sein. Aktuell setzt der Hersteller auf eine sogenannte Display-Notch als Aussparung für die Kamera. Zukünftig soll lediglich ein kleiner Kreis als Aussparung (Hole-Punch) ausreichen. Zudem könnte das Gerät dünner und leichter werden.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Apple fügt außerdem ein verstärktes Scharnier und ein aktualisiertes Bildschirmdesign hinzu, das dafür sorgt, dass sich das Display nicht bewegt, wenn es berührt wird. Auch wenn Apple eine neue Touchscreen-Funktionalität für das kommende MacBook plant, wird es weiterhin über ein Trackpad und eine Tastatur verfügen, wobei Touch-Gesten die vorhandene Funktionalität erweitern.

Während Apple aktuell auf den M5-Chip und Anfang 2026 auf den M5 Pro und M5 Max setzt, dürfte das MacBook Pro der nächsten Generation mit dem M6-Chip ausgestattet sein. Angesichts der Tatsache, dass die Modelle mit M5 Pro und M5 Max erst für Anfang 2026 geplant sind, rechnen wir nicht vor Anfang 2027 mit der Einführung des MacBook Pro OLED-Modells.

Erinnert ihr euch noch an die Touchbar beim MacBook Pro. Diese wurde marketingwirksam eingeführt. Allerdings kam diese nicht wirklich gut bei Kunden an und wurde nach und nach wieder aufs Abstellgleis gesetzt. Denkbar ist, dass Apple einen Touchscreen beim Mac zunächst erstmal beim MacBook Pro testet, um zu entscheiden, ob diese Technologie auf weitere Macs ausgeweitet wird.

Die Gerüchte zu einem MacBook Pro mit Touchscreen sind nicht neu. So sprach Analyst Ming Chi Kuo davon, dass Apple die On-Cell-Touch-Technologie in das OLED MacBook Pro integrieren möchte. Kuo sagte, dass Apple beschlossen habe, dem Mac einen Touchscreen zu geben, nachdem „langfristige Beobachtung des iPad-Benutzerverhaltens“ darauf hindeutete, dass Touch-Steuerung die Produktivität und die Benutzererfahrung in bestimmten Szenarien verbessern kann.