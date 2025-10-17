Traditionell blicken wir immer freitags auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Nachdem am vergangen Mittwoch mit „Loot – Staffel 3“ eine Original-Serie gestartet ist, geht es heute mit zwei Original-Dokus weiter.

Mr. Scorsese startet auf Apple TV

Martin Scorsese dürfte den meisten Film-Fans bekannt sein. Am heutigen tag feiert mit „Mr. Scorsese“, eine fesselnde fünfteilige Dokumentarserie der gefeierten Filmemacherin Rebecca Miller ihre Premiere auf Apple TV. „Mr. Scorsese“ bietet eine intime und vielschichtige Betrachtung einer der einflussreichsten und rätselhaftesten Figuren der Filmgeschichte, mit bisher unveröffentlichtem Filmmaterial und ausführlichen Interviews mit seinen engsten Vertrauten. Der Trailer bietet einen spannenden Einblick in das emotionale Herz der Dokuserie, in der Scorsese seine Sicht auf die menschliche Natur und den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse im Laufe seines Lebens und seiner Karriere erforscht.

Apple TV+ schreibt

„Mr. Scorsese“ ist ein filmisches Porträt eines Mannes durch die Linse seines Werks. Es erkundet die vielen Facetten eines Visionärs, der das Filmemachen neu definierte, einschließlich seiner außergewöhnlichen Karriere und einzigartigen persönlichen Geschichte. Mit exklusivem, uneingeschränktem Zugang zu Scorseses Privatarchiv basiert die Dokumentarserie auf ausführlichen Gesprächen mit dem Filmemacher selbst und Interviews mit Freunden, Familie und kreativen Mitarbeitern, darunter Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks und Rodrigo Prieto sowie seinen Kindern, seiner Frau Helen Morris und engen Freunden aus der Kindheit.

Den Trailer haben wir euch zur Einstimmung eingebunden.

„Stiller & Meara: Nothing ist Lost“ steht bereit

Wenn wir schon im Showgeschäft und bei Dokus sind, richten wir unseren Blick ebenfalls auf „Stiller & Meara: Nothing ist Lost“. Im Fokus stehen die Comedy-Ikonen Jerry Stiller und Anne Meara.

Ben Stiller erzählt die Geschichte seiner Eltern, der Comedy-Ikonen Jerry Stiller und Anne Meara, und untersucht ihren Einfluss auf die Popkultur und ihr Zuhause, wo die Grenzen zwischen Kreativität, Familie, Leben und Kunst oft verschwimmen. Dabei richtet Stiller die Kamera auf sich und seine Familie, um den enormen Einfluss von Jerry und Anne auf ihr Leben zu untersuchen und die Lektionen zu verstehen, die wir alle von unseren Lieben lernen können.

Auch hier haben wir natürlich den passenden Trailer für euch.