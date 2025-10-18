Mit dem kommenden Update auf iPadOS 26.1 wird Apple die Vision Pro App erstmals auch für das iPad zur Verfügung stellen. Dies bedeutet, dass ihr zukünftig eure Apple Vision Pro direkt über das iPad verwalten und räumliche Inhalte für das Headset erkunden könnt.

Apple Vision Pro App kommt mit iPadOS 26.1 auf das iPad

Vor wenigen Tagen hat Apple eine verbesserte Apple Vision Pro mit M5-Chip angekündigt. Das Modell kann bereits bestellt werden und feiert in der kommenden Woche am 22. Oktober ihren Verkaufsstart. Auf eine Neuerung, die Apple in der begleitenden Pressemitteilung erwähnt, möchten wir noch kurz eingehen. Die Apple Vision Pro App kommt mit iOS 26.1 auf das iPad.

Apple schreibt

Mit iPadOS 26.1, verfügbar im Laufe dieses Herbstes, kommt die Apple Vision Pro App auf das iPad und gibt Nutzern eine weitere großartige Möglichkeit, neue Inhalte zu entdecken, Downloads von Apps und Spielen vorzubereiten und schnell auf Informationen zu ihrer Vision Pro zuzugreifen.

Mit dem Update auf iOS 18.4 im April dieses Jahres schaffte es die Apple Vision Pro App auf das iPhone. Mit dem kommenden iPadOS 26.1 Update wird das Pendant für das iPad veröffentlicht. Wir rechnen mit der Freigab von iPadOS 26.1 (und iOS 26.1) Ende Oktober.