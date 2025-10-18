Ging es bisher nach der Gerüchteküche, können wir nächstes Jahr endlich das erste faltbare iPhone in unseren Händen halten. Berichte des japanischen Analysehauses Mizuho Securities deuten nun jedoch darauf hin, dass Apple mehr Zeit benötigt. Insbesondere das Scharnier scheint dem Unternehmen noch Kopfzerbrechen zu bereiten. Damit droht eine Verzögerung auf das Jahr 2027, was in Anbetracht der Geschichte des „iPhone Fold“ nicht abwegig wäre.

Scharnier bremst Entwicklung

Die mögliche Verzögerung wirkt sich bereits auf die Produktionsplanung aus. So wurde laut The Elec die erwartete Herstellung von Display-Panels von 13 Millionen auf neun Millionen Einheiten reduziert. Ein Marktstart im Jahr 2026 bleibt zwar denkbar, die Chancen hierfür sinken jedoch. Apple möchte offensichtlich sicherstellen, dass das erste Produkt dieser Art ohne Kompromisse auf den Markt kommt.

Apples Fokus liegt auf der Minimierung der sichtbaren Falte im Display, wofür das Unternehmen an einem verbesserten Scharniermechanismus arbeitet, der noch nicht Apples Qualitätsanspruch entsprechen soll. Herzstück der neuen Technologie ist eine speziell entwickelte Metallplatte unter dem Bildschirm. Sie sorgt dafür, dass die bei jedem Auf- und Zuklappen entstehenden Spannungen nicht punktuell, sondern gleichmäßig verteilt werden. Der Scharniermechanismus soll dabei sehr stabil sein. Der Analyst Ming-Chi Kuo berichtete bereits, dass das Scharnier sowohl Titan als auch Edelstahl enthalten wird.

Zeitpunkt der Markteinführung bleibt ungewiss

Seit 2020 gibt es jährlich neue Gerüchte, die den Marktstart des „iPhone Fold“ um weitere Monate oder Jahre verschieben. Mal war 2022 im Gespräch, dann 2024, 2025 und 2026, nun ist halt 2027 ein heißer Kandidat. Apple gibt wie gewohnt keinen Kommentar dazu ab. Immerhin hat das Unternehmen noch nicht einmal offiziell entsprechende Pläne bekanntgegeben. Die Gerüchteküche ist sich jedoch einig, dass ein faltbares iPhone kommen wird, die Frage ist nur wann.