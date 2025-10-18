Neue FAST-Channels (Free Ad-Supported Streaming Television) und somit kostenlose, werbefinanzierte Kanäle springen gefühlt wie Pilze aus dem Boden. Nahezu wöchentlich vermelden die TV-Streaming-Anbieter neue FAST-Channels in ihrem Portfolio. Nun gibt es ein Update von Zattoo und Waipu.tv.

„Weihnachtskino“, „NatureTime“ und „Nature Moments“ ab sofort bei Zattoo verfügbar

Ab sofort sind die FAST-Sender „Weihnachtskino“, „NatureTime“ und „Nature Moments“ bei Zattoo verfügbar.

Weihnachtszeit ist Filmzeit! Mit dem Pop Up Sender “Weihnachtskino”, der bis Ende Januar 2026 verfügbar sein wird, bietet Zattoo für die ganze Familie rund um die Uhr die schönsten Weihnachtsfilme aus den Genres Family, Comedy und Romance. Zu den diesjährigen Highlights zählen “Weihnachtsferien zum Verlieben”, „Wunder einer Winternacht: Die Weihnachtsgeschichte“ und „Zauber einer finnischen Weihnacht”.

>>> Hier könnt ihr Zattoo kostenlos testen <<<

Die Chance, der Natur ganz nahe zu kommen, bietet hingegen der neue Sender “NatureTime”, der ebenfalls ab sofort bei Zattoo zu sehen ist. Er präsentiert fesselnde Geschichten über Natur und Wildlife. In Formaten wie “Nomads of the Serengeti”, “Wildlife Icons” und “Wild Survivors” erleben die Nutzenden die ganze Schönheit der Natur und bekommen spannende Einblicke in das Leben wilder Tiere.

“Nature Moments by Love Nature” zelebriert atemberaubende Naturlandschaften und die Wunder der Natur. Der Sender lädt die Zuschauer mit Programmhighlights wie “Arizona Canyon”, “Belize – Underwater”, “Iceland” und “Bolivia Wildlife” auf eine unvergessliche visuelle Reise ein. Faszinierende Aufnahmen bringen rund um die Uhr die schönsten Orte der Welt direkt auf den Bildschirm..

Metal.Rocks startet bei Waipu.tv

Weiter geht es mit Metal.Rocks. Dieser Kanal für Heavy Metal Fans ist kürzlich auf Waipu.tv gestartet. Mit Metal.Rocks finden Rock- und Metal-Fans endlich wieder ein musikalisches Zuhause im TV. Der Sender liefert täglich neu kuratierte Inhalte, wöchentlich ergänzt durch weitere Formate. Metal.Rocks bietet Musikvideos, Live-Konzertmitschnitte, Interviews und Dokumentationen aus allen Spielarten des Genres. Er steht allen waipu.tv-Kunden zur Verfügung.

>>> Hier könnt ihr Wapiu.tv kostenlos testen <<<