Handyhelden hat einen neuen Tarif aufgelegt, der euch eine 25GB Allnet-Flat im Netz der Deutschen Telekom für nur 9,99 Euro pro Monat beschert. Zusätzlich erhaltet ihr einen 40 Euro Gutschein und der Anschlusspreis entfällt.

Ab sofort gibt es einen neuen Tarif-Deal bei Handyhelden im Telekom-Netz. Ihr erhaltet eine 25GB Allnet-Flat für nur 9,99 Euro pro Monat. Der Anschlusspreis entfällt. Zudem gibt es von Handyhelden noch einen 40 Euro Zubehör-Gutschein geschenkt.

25GB Alllnet-Flat

  • 25GB 5G-Datenvolumen
  • bis zu 50MBit/s
  • Telekom-Netz
  • Telefon-Flat
  • SMS-Flat
  • EU-Roaming
  • VoLTE & WLAN Call
  • 40 Euro Zubehör-Gutschein
  • nur 9,99 Euro mtl.
  • kein Anschlusspreis

Der Gutschein gilt für Zubehör und Geräte ohne SIM-Karte (keine Smartphones o.ä.). Der Gutschein wird am 05.12.2025 per E-Mail an euch geschickt und enthält einen Gutscheincode. Gültig ist der Gutschein 3 Monate lang, also bis zum 04.03.2026. Für 40 Euro erhält man bei Handyhelden zum Beispiel eine Powerbank oder ein neues Ladegerät+Handyhülle+Schutzfolie.

