Apple hat diese Woche die aktualisierte Vision Pro mit M5-Chip vorgestellt. Während das Unternehmen auf seiner Webseite keine Angaben zum verbauten Arbeitsspeicher macht, bestätigt nun MacRumors, dass auch die neueste Version des Headsets mit 16 GB RAM ausgestattet ist. Das entspricht exakt der Konfiguration des Vorgängermodells mit M2-Chip. Ein Highlight der neuen Vision Pro ist das neue Dual Band aus Strickgewebe, das für deutlich mehr Tragekomfort sorgen soll und auch Käufer der älteren M2-Version erfreut.

Arbeitsspeicher bleibt bei 16 GB

Der M5-Chip unterstützt im neuen 14 Zoll MacBook Pro bis zu 32 GB Unified Memory. Apple hat sich bei der Vision Pro jedoch bewusst für die 16 GB Variante entschieden. Für die meisten Nutzer dürfte der vorhandene Speicher ausreichend sein, zumal die Vision Pro primär als Einzelaufgaben-Gerät konzipiert ist. Doch gerade mit Blick auf die Zukunft wäre ein RAM-Upgrade sicherlich schön gewesen.

Neues Ladegerät in ausgewählten Märkten

Eine Änderung betrifft das mitgelieferte Netzteil. In den USA, Kanada und einigen anderen Ländern liegt der neuen Vision Pro nun Apples 40W Dynamic Power Adapter mit maximal 60 Watt bei. Das Netzteil liefert regulär 40 Watt, kann in bestimmten Situationen jedoch bis zu 60 Watt bereitstellen. Käufer in europäischen Regionen erhalten weiterhin die bekannte 30W USB-C-Variante.

Dual Band aus Strickgewebe

Das M5 Vision Pro Headset wird mit einem neuen Dual Band aus Strickgewebe ausgeliefert. Es basiert auf dem gleichen 3D-gestrickten Material wie das Solo Band, verfügt aber über ein Zwei-Riemen-System. Während ein Riemen wie gewohnt am Hinterkopf sitzt, verläuft ein zweiter über den Scheitel. Diese Konstruktion verteilt das Gewicht der Vision Pro gleichmäßiger und reduziert Druckpunkte spürbar.

Apple hat zudem Wolfram-Einsätze in der gerippten Rückenschlaufe verbaut. Diese Gegengewichte sollen die Balance und Stabilität verbessern. Das Band selbst bleibt dabei weich und atmungsaktiv. Mit dem Fit Dial lassen sich beide Riemen unabhängig voneinander justieren, was individuelle Anpassungen erleichtert.

Das neue Kopfband ist auch separat erhältlich und mit der M2 Vision Pro kompatibel. Es überrascht somit nicht, dass Besitzer der ersten Vision Pro an dem neuen Dual Band interessiert sind. Die Nachfrage ist sogar so hoch, dass Neubestellungen derzeit mit einer Wartezeit von mindestens einem Monat angegeben werden.