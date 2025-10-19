WhatsApp könnte schon bald Nachrichten-Limits einführen, die dazu gedacht sind, SPAM auf der Messenger-Plattform zu reduzieren. Wie das Unternehmen bestätigt hat, testet der Messenger derzeit unterschiedliche Limits, um die bestmögliche Grenze herauszufinden.

WhatsApp testet Nachrichten-Limits zur Bekämpfung von Spam

Meta – Die Muttergesellschaft von WhatsApp – hat gegenüber TechCrunch bestätigt, dass der Messenger eine Funktion testet, die die Anzahl der Nachrichten einschränkt, die einzelne Benutzer und Unternehmen an unbekannte Personen senden können, ohne eine Antwort zu erhalten.

Alle gesendeten Nachrichten werden auf das noch nicht festgelegte monatliche Limit angerechnet. Weiter heißt es, dass unterschiedliche Grenzen getestet werden und die Tests in den kommenden Wochen in unterschiedlichen Ländern durchgeführt werden.

Kurz bevor das Nachrichten-Limit erreicht wird, bekommt eine Person oder ein Unternehmen eine Pop-Up-Warnung mit der verbleibenden Anzahl von Nachrichten angezeigt, die gesendet werden können, damit Benutzer vermeiden können, dass sie vollständig daran gehindert werden, Nachrichten an einen bestimmten Adressaten zu senden.

Laut WhatsApp wird der durchschnittliche Benutzer das Limit nicht erreichen, da die Kontrollen darauf ausgelegt sind, Spam-Nachrichten zu reduzieren. Eine Nachricht, die gesendet wird und eine Antwort erhält, wird nicht auf das Nachrichtenlimit angerechnet.

In den letzten Jahren hat WhatsApp mehrere Maßnahmen ergriffen, um Spam auf der Messenger-Plattform einzudämmen. So wurde unter anderem das Versenden von Massen-Nachrichten beschränkt und es wurde erleichtert, sich von Marketing-Nachrichtenoder unerwünschten Gruppen abzumelden. Auch wurde es vereinfacht, Nutzer zu blockieren.