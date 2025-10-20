Anfang September und begleitend zur IFA 2025 hat Anker neue Premium-Ladegeräte und -Powerbanks angekündigt. Die Neuheiten sind ab sofort erhältlich und ermöglichen es euch, iPhone, iPad, MacBook und Co. schnell aufzuladen. Mit dem Code PREMIUMANKER erhaltet ihr satte 20 Prozent auf die Neuheiten.

Anker Prime Ladegerät (160W)

Das neue Anker Prime Ladegerät (160W) bietet auch drei USB-C Anschlüsse, die insgesamt 160W liefern. Das ist genug, um zum Beispiel das neue MacBook Pro mit M5-Chip (kommt ohne Netzteil im Lieferumfang daher), ein iPad Pro und ein iPhone 17 Pro gleichzeitig schnell aufzuladen. Ein 1,3-Zoll-Touchdisplay zeigt in Echtzeit alle Ladeinfos an, während die ActiveShield 4.0-Technologie mit Millionen Temperaturmessungen pro Tag für maximale Sicherheit sorgt. Trotz dieser Power ist das Ladegerät 43 Prozent kleiner als Apples 140W-Ladegerät und damit äußerst kompakt, effizient und elegant. Anker Prime Ladegerät (160W) kostet 129,99 Euro.

Anker Prime Ladegerät, 160W, kompakter GaN USB-C Ladeblock mit 3 Ports, Smart Display,... 160W Leistung in Air Pods Größe: Mit einer Leistungsdicchte von 1,35W/cm3 liefert dieses schlanke...

140W Einzelport-Nutzung: Mit 140W Max. an einem Port ohne Drosselung lädst du Laptops unter jeder...

Anker Prime Powerbank (26K, 300W)

Damit ihr unterwegs mit ausreichend Strom versorgt seid, bietet Anker die neue Prime Powerbank (26K, 300W) an. Für 199,99 Euro bietet diese Powerbank 300 Watt Gesamtleistung, zwei USB-C-Ports mit je 140 Watt und lädt sich dank 250-Watt-Dual-Eingang in nur 15 Minuten bis zur Hälfte auf. Das smarte Display liefert alle wichtigen Infos, OTA-Updates halten das Gerät immer auf dem neuesten Stand – und mit 99,75 Wattstunden ist sie sogar flugtauglich.

Anker Prime Powerbank, 26250mAh, tragbares Ladegerät mit 3 Ports und 300W Ausgang, bidirektionales... Ultimative Power für unterwegs: Mit bis zu 300W Gesamtleistung versorgt die Anker Prime Powerbank...

Superschnelles Laden: Bis zu 140W High-Speed für deine Laptops mit einem 5A Kabel. Lade ein MacBook...

Anker Prime Powerbank (20K, 220W)

Die „kleinere“ Anker Prime Powerbank (20K, 220W) ist für 149,99 Euro erhältlich. Sie ist – genau wie das 300W Modell – mit der Anker Prime Ladebasis kompatibel, einer praktischen Dockingstation mit drei zusätzlichen USB-Anschlüssen für 99,99 Euro – damit die Powerbank immer voll aufgeladen ist.

Anker Prime Kabellose Ladestation (3-in-1)

Die Anker Prime Kabellose Ladestation (3-in-1) kann zum Beispiel auf eurem Schreibtisch platziert werden und lädt iPhone, Apple Watch und Kopfhörer gleichzeitig und nutzt den Qi-2.2-Standard für 25 Watt schnelles, kabelloses Laden. Ein verstellbarer Winkel, das integrierte Display und die innovative Kühltechnologie werten jeden Schreibtisch auf. Kostenpunkt? 159,99 Euro.

Angebot Anker Prime MagSafe Charger Compatible, 3-in-1 Charging Station, Qi2 25W Certified Wireless Charger... 25W Ultra‑Fast Wireless Charging: Charge your iPhone 17 Pro to 50% in just 22...

Aerospace-Grade TEC Active Cooling: Thanks to TEC active cooling, your phone stays below 89°F while...

Anker Prime Docking Station (14-in-1)

Die Anker Prime Docking Station (14-in-1) verwandelt für 349,99 Euro den Arbeitsplatz mit 14 Schnittstellen, 8K-Monitor-Support, fixen Datenraten und Display in eine Power-Zentrale.

Anker Prime Docking Station, 14 Ports, Triple-Display mit DisplayLink, 140W USB-C, Smart Display,... 14 starke Anschlüsse für dein Setup: Ausgelegt für moderne Arbeitsplätze – mit 140W 10 Gbps...

Triple Display und ein 8K-Highlight: Betreibe bis zu drei Monitore gleichzeitig – einer sogar in...

Ab sofort und zeitlich befristet erhaltet ihr mit dem Code „PREMIUMANKER“ satte 20 Prozent auf die Neuheiten.