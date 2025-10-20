Anker SOLIX hat heute bekannt gegeben, dass die zwei neuen Powerstations C1000 Gen 2 und F3000 ab sofort im Vorverkauf erhältlich sind. Bei der neuen C1000 Gen 2 handelt es sich um eine mobile 1 kWh-Powerstation, während Anker SOLIX F3000 eine leistungsstarke 3kWh Powerstation mit einer Leistung von 3600W ist.

Anker SOLIX C1000 Gen 2

Bei der Anker SOLIX C1000 Gen 2 handelt es sich um die weltweit am schnellsten aufladende mobile 1 kWh-Powerstation – zertifiziert durch Guinness World Records. Bei eingeschaltetem Ultra-Fast-Lademodus, der über die App aktiviert wird, kann die Powerstation über eine normale Steckdose in lediglich 49 Minuten vollständig aufgeladen werden. Dadurch werden sowohl die Vorgängerversion als auch alle vergleichbaren Modelle in diesem Bereich deutlich übertroffen und die C1000 Gen 2 zur schnellsten ladbaren Powerstation ihrer Klasse. Mit einer Leistung von 2000W kann sie elektrische Geräte von Laptops bis hin zu Kühlschränken mühelos mit Strom versorgen. Die fortschrittliche LFP-Batteriechemie (LiFePO4) ermöglicht zudem mehr als 4.000 Ladezyklen. Damit bietet die C1000 Gen 2 eine hohe Langlebigkeit in einem kompakten Design.

Anker SOLIX C1000 Gen 2 ist zum zum Verkaufsstart für 599 Euro erhältlich. Eine wasserdichte Tasche (Wert: 79 EUR) gibt es gratis zu jeder Vorbestellung mit Mail-Registrierung dazu.

Die neue Anker SOLIX F3000

Die neue Anker SOLIX F3000 ist bereits seit Mitte dieses Jahres in den USA erhältlich und lässt sich ab sofort auch in Deutschland vorbestellen.

Anker schreibt

Die Anker SOLIX F3000 gewährleistet eine zuverlässige Notstromversorgung bei Stromausfällen und kombiniert eine Leistung von 3600W, 120-V-Generator-Kompatibilität und gleichzeitiges Laden und Entladen, um wichtige Haushaltsgeräte unterbrechungsfrei mit Energie zu versorgen. Ein innovativer Schlafmodus reduziert den Leerlaufverbrauch auf nur 24,4W und verlängert die Betriebsdauer bei geringer Last deutlich. Dank schneller AC-Aufladung kann die F3000 in lediglich 78 Minuten vollständig aufgeladen werden. Über den Anker SOLIX Double Voltage Hub lassen sich zudem zwei Geräte zu einem 240-V-System mit 7200W kombinieren. Dadurch eignet sich die F3000 ideal für Verbraucher:innen, die stromintensive Geräte wie Klimaanlagen oder Pumpen einsetzten. Zudem unterstützt die F3000 Solaraufladung bis 2400 W und kann durch Zusatzakkus auf 12.288 Wh erweitert werden. Mit der Integration ins Heimenergiesystem über den Smart Meter bietet Anker SOLIX eine flexible, leise und nachhaltige Lösung für moderne Haushalte mit hohem Strombedarf.

Im Vorbestellungszeitraum bis zum 27. Oktober 2025 gibt es die mobile Powerstation vergünstigt zum Preis von 1799 Euro. Zusätzlich gibt esse einen Soundcore Kopfhörer gratis zur Bestellung und E-Mail-Registrierung.