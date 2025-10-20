Die Apple-Aktie verzeichnete heute einen bemerkenswerten Erfolg und erreichte im Intraday-Handel ein neues Allzeithoch von 263,47 US-Dollar. Damit übertraf sie den bisherigen Höchststand von 260,10 US-Dollar, der am 26. Dezember 2024 erreicht worden war.

Starke Nachfrage als Kurstreiber

Der aktuelle Aufwind an der Börse lässt sich hauptsächlich auf die starke Kundennachfrage nach der neuen iPhone 17 Generation zurückführen. Besonders die teureren Modelle, das iPhone 17 Pro und das Pro Max, erfreuen sich laut Analystenberichten großer Beliebtheit. Sie sind die zentralen Umsatzmotoren, die den Kurs in die Höhe treiben.

Eine Ausnahme bildet jedoch das iPhone Air. Trotz eines vielversprechenden Starts in China zeigt das Modell insgesamt eine gedämpfte Nachfrage, was einen leichten Wermutstropfen im ansonsten euphorischen Bild darstellt.

Bemerkenswert ist der Erfolg vor allem deshalb, weil Apple im Bereich künstlicher Intelligenz weiterhin hinter Unternehmen wie OpenAI und Google zurückliegt. Schließlich gilt die Künstliche Intelligenz aktuell als der wichtigste Wachstumstreiber, dessen Potenzial von Analysten hoch bewertet wird und maßgeblich den Unternehmenserfolg beeinflussen soll.