Ab sofort steht die Beta 4 zu iOS 26.1 und iPadOS 26.1 auf den Apple Servern bereit. Damit haben eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit, sich mit den kommenden X.1 Updates zu beschäftigen.

iOS 26.1 & iPadOS 26.1: Beta 4 ist da

Mit kleinen Schritte bewegen wir uns auf die finale Version von iOS 26.1 und iPadOS 26.1 zu. Blickt man auf die vergangenen Jahre, so hat Apple seine X.1 Updates für iPhone und iPad regelmäßig im Oktober freigegeben. Diesen Plan könnte Apple auch im laufenden Jahr verfolgen. Ehrlicherweise rechnen wir nicht damit, dass noch viele Beta-Versionen vor der finalen Freigabe folgen.

Am heutigen Tag kommen wir bei der Beta 4 zu iOS 26.1 und iPadOS 26.1 an. Die Installation erfolg in gewohnter Manier direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Hier muss allerdings eine Apple ID hinterlegt sein, die mit eurem Entwicklerkonto verknüpft ist.

Mit den ersten drei Beta-Versionen zeichnet sich ab, wohin die Reise geht. Apple korrigiert Fehler, optimiert die Leistung und implementiert kleinere Neuerungen. Mit der Beta 1 hatte Apple bereits verschiedene Neuerungen und Verbesserungen implementiert und unter anderem neue Sprachen für Apple Intelligence und Live-Übersetzung eingeführt, sowie Optimierungen an der Telefon-App, Apple Music, Fotos, Safari und Kalender vorgenommen. Dies setzte sich mit der Beta 2 fort und so kümmerte sich Apple unter anderem darum, Fehlbedienungen beim Wecker zu vermeiden. Die Beta 3 zeigt unter anderem das neue Apple TV Logo.

Sobald uns Informationen vorliegen, welche Verbesserungen die neueste Beta-Version mit sich bringt, werden wir nachberichten.