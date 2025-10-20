Gardena hat Neuheiten für die Garten-Saison 2026 angekünsigt und mit Gardena smart SILENO sense erstmals einen Mähroboter mit kameragestützter KI-Navigation gezeigt, der ohne Begrenzungskabel, zusätzliche Antennen oder Signalmasten im Garten auskommt.

Gardena kündigt smart SILENO sense an

Nachdem wir bereits die letzten beiden Generationen von Gardena smart SILENO ausführlich vorgestellt und getestet haben, blicken wir nun gespannt auf die kommende Garten-Saison und den neuen Gardena smart SILENO sense. Der neue Gardena Mähroboter setzt auf eine kameragestützter KI-Navigation zur Vereinfachung der Resenpflege. Gardena ist sicherlich nicht das erste Unternehmens, dass beim Rasenmäher auf künstliche Intelligenz setzt und auf ein Begrenzungskabel verzichtet, nichtsdestotrotz ist es sehr erfreulich, dass der Hersteller nun endlich diesen Weg beschreitet.

Um den Gardena smart SILENO sense zu installieren, bedarf es weder eines Begrenzungskabels noch müssen zusätzliche Antennen oder Signalmasten im Garten angebracht werden. Dei integrierte Kamera erkennt die Rasenkanten und wurde dabei durch satellitengestützten Positionsdaten unterstützt. Um eine schnelle und präzise Erkennung von Rasenkanten und Objekten zu gewährleisten, wird die Vision KI von einem Jetson-Modul von NVIDIA betrieben. Zur Verbindung nutzt ihr wählweise euer heimisches WLAN oder das Mobilfunknetz. Eine integrierten SIM-Karte für eine dauerhafte mobile Netzwerkverbindung ist kostenfrei enthalten.

Der smart SILENO sense erkennt unterschiedliche Rasenkanten wie Beete, Pflastersteine, Mauern oder Zäune und schneidet präzise mit der sogenannten Trim-to-Edge-Funktion. Dafür ist das Schneidwerk am hinteren Teil des Mähers platziert. Mithilfe der integrierten Kamera erkennt der Mähroboter Objekte und kann diese dank intelligenter Bildverarbeitung voneinander unterscheiden und zuordnen. So weiß der Mähroboter, dass über herabgefallenes Laub gemäht werden kann, während ein auf dem Rasen liegender Ast oder ein Spielzeug als Hindernis erkannt und umfahren wird. Gardena betont, dass alle Kameraaufnahmen auf der Mäher gespeichert bleiben und nicht in die Cloud geladen.

Mit Hilfe der Lokalisierungs- und Navigationstechnologie (LONA) orientiert sich der Mäher an den Gegebenheiten und passt die Rasenpflege individuell für die verschiedenen Bereiche an. Er kartiert die Rasenfläche, die sich in der smart App in Zonen einteilen lässt. Für diese unterschiedlichen Bereiche können dann individuelle Mähfrequenzen festgelegt werden. Zudem setzt der Mähroboter auf Wetterdaten und Wachstumsmuter, um die Mähpläne automatisch anzupassen.

Highlights

empfohlene Rasenfläche 400 m² und 600 m²

Technologie ohne Begrenzungskabel mit kameragestützter KI und GPS-RTK

Trim-to-Edge-Funktion

integrierte Objekterkennung zur Kollisionsvermeidung

Steuerung per GARDENA smart App (Online-Registrierung und Einrichtung eines Benutzerkontos erforderlich)

LONA™ Intelligence

GARDENA Assistent – SensorControl (automatisches Anpassen der Mähfrequenz an das Rasenwachstum) Frost Sensor und benutzerbasierte Einstellungen

Frei wählbares Mähmuster: parallel oder per Zufallsprinzip

Lautstärke: 57 dB(A)

max. Steigung: 25%

Schnitthöhe: 25–45 mm

Schneidwerk: Messerscheibe mit 3 Messern

passt die Mähhäufigkeit dem Rasenwachstum an

Frostsensor

SpotCut

bei Regen einsetzbar

Diebstahlschutz mit PIN-Code

Reinigung per Gartenschlauch

Voraussetzungen: Mobilfunkabdeckung, WLAN mit Internetzugang und Smartphone, Tablet (mit iOS 17/Android 9) oder PC (smart.gardena.com), GPS-Empfang (GNSS – Globalses Navigationssatellitensystem), die GARDENA smart App und Tageslicht

3 Jahre Garantie nach Registrierung

Gardena wird den smart SILENO sense in zwei unterschiedlichen Varianten im kommenden Jahr auf den Markt bringen. Das Modell für 400qm Rasen kostet 999,99 Euro, für das Modell für 600qm Rasenfläche werden 1099,99 Euro fällig.