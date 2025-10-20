Die neue iPhone-Generation sorgt immer noch für Lieferengpässe. Fünf Wochen nach Verkaufsstart müssen Kunden in zahlreichen Märkten mit Wartezeiten von bis zu drei Wochen rechnen. Eine aktuelle Auswertung des chinesischen und US-Marktes zeigt nun, warum die Nachfrage derart hoch ausfällt.

Deutlicher Vorsprung gegenüber dem Vorgänger

In den ersten zehn Tagen nach Markteinführung übertraf die iPhone 17 Serie laut Counterpoint Research die Verkaufszahlen des iPhone 16 in China und den USA um 14 Prozent. Das iPhone Air schnitt besser ab als das iPhone 16 Plus im gleichen Zeitraum. Das ist ein positives Zeichen für Apples dünnstes iPhone. So kursierten bereits Berichte, dass Apple die Produktion des iPhone Air drosseln müsse.

Den größten Anteil am Erfolg trägt das Standardmodell. Besonders in China entwickelte sich das iPhone 17 zum Verkaufsschlager. Auch das iPhone Air ist in China beliebt und war bereits nach wenigen Stunden zum Marktstart am 17. Oktober ausverkauft. In den USA hingegen dominiert das iPhone 17 Pro Max die Verkaufszahlen, was auch an den attraktiven Inzahlungnahme-Angeboten der Mobilfunkanbieter liegt.

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Das Basismodell des iPhone 17 bietet in diesem Jahr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der gesamten Produktreihe. In China verdoppelten sich folglich die Verkaufszahlen des Standard-iPhone 17 im Vergleich zum Vorjahresmodell. Kombiniert man den chinesischen und den US-Markt, ergibt sich ein Plus von 31 Prozent. Die Pro-Modelle legten dagegen mit 12 Prozent moderater zu.