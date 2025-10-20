Knapp eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple neue Hardware angekündigt hat. So präsentierte der Hersteller ein neues MacBook Pro, ein neues iPad Pro und eine neue Vision Pro. Alle drei Neuheiten werden von dem neuen M5-Chip angetrieben. Ab sofort sind das MacBook Pro mit M5-Chip und das iPad Pro mit M5-Chip auch Bei Amazon erhältlich.

MacBook Pro und iPad Pro mit M5-Chip ab sofort bei Amazon erhältlich

Apple hatte bereits vergangenen Woche zu verstehen gegeben, dass das neue MacBook Pro M5 und iPad Pro M5 nicht hur bei Apple selbst, sondern auch bei Apple Partnern erhältlich sein werden. Ab sofort könnt ihr den neuen Mac und das neue iPad auch bei Amazon bestellen.

Die Kurzbeschreibung zum neuen MacBook Pro M5 liest sich wie folgt

Apple stellt das neue 14″ MacBook Pro mit der Power des M5 Chips vor und macht den nächsten großen Sprung für KI auf dem Mac. Mit bis zu 3,5-mal besserer Performance bei KI Workloads, schnellerem Speicher, bis zu unglaublichen 24 Stunden Batterielaufzeit und macOS Tahoe wird das 14″ MacBook Pro noch besser.

Das iPad Pro M5 beschreibt Apple wie folgt

Das neue iPad Pro kommt mit der nächsten Generation von Apple Chips, einem großen Sprung für KI Performance, schnellerem Speicher und den wegweisenden Fähigkeiten von iPadOS 26.

Das 14 Zoll MacBook Pro startet bei 1799 Euro, für das iPad Pro verlangt Apple ab 1099 Euro (11 Zoll) bzw. ab 1499 Euro (13 Zoll).