Wie SBJ berichtet, können ab sofort alle Abonnenten von Apple TV die Playoff Spiele der MLS ohne den zusätzlichen Season Pass verfolgen. Bisher war für den Zugriff auf die Spiele ein MLS Abonnement für 99 Euro pro Saison erforderlich.

MLS Playoffs im Apple TV Abo

Die Anpassung der MLS Übertragung wirkt besonders interessant im Licht des kürzlich angekündigten Formel 1 Deals. Ab 2026 erhalten Apple TV Abonnenten in den USA den kompletten Zugang zu allen Live Inhalten und On Demand Angeboten von F1 TV Premium ohne zusätzliche Kosten. Das Angebot steht im klaren Kontrast zum bisherigen MLS Modell, bei dem eine zweite Bezahlschranke existiert. Das könnte sich in Zukunft ändern.

Möglicherweise testet Apple mit der Freigabe der Playoff Spiele die Resonanz des Publikums, um die künftige Ausrichtung des gesamten MLS Season Pass zu bewerten. Die ursprüngliche Entscheidung für ein Zusatzabo könnte mit dem enormen Umfang des Angebots zusammenhängen.

Die MLS bietet während der regulären Saison wöchentlich ein Dutzend Spiele, während die Formel 1 lediglich 24 Rennwochenenden im Jahr umfasst. Zudem zahlt Apple für die weltweiten MLS Rechte jährlich rund 250 Millionen US-Dollar, ein wesentlicher Unterschied zu den 150 Millionen für die US-Rechte der Formel 1. Es bleibt also spannend, ob Apple seine Strategie anpasst und den MLS Season Pass zukünftig in das reguläre Abonnement integriert.