Apple gilt als Synonym für Sicherheit. Doch die Realität ist komplexer, als viele glauben. Eine Untersuchung der Universität Cambridge ergab, dass selbst gut abgesicherte Netzwerke von Unternehmen regelmäßig durch menschliche Fehler kompromittiert werden. Besonders in gemischten Infrastrukturen, in denen Macs, iPhones und iPads gemeinsam genutzt werden, entstehen unbemerkt Sicherheitslücken. Diese Schwachstellen sind selten spektakulär, aber sie sind da – leise, unscheinbar und oft jahrelang unentdeckt. Genau dort setzen moderne Sicherheitsstrategien an.

Sicher geglaubt, doch angreifbar

Apple-Systeme genießen einen Ruf wie kaum ein anderes Ökosystem: sicher, verschlüsselt, zuverlässig. Dieser Mythos hat allerdings eine Schwäche. Er verleitet viele Nutzer dazu, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. Unternehmen, die ausschließlich auf Geräte des kalifornischen Herstellers setzen, verlassen sich häufig zu stark auf integrierte Schutzmechanismen. Doch auch diese Systeme haben Grenzen. Software-Fehler, ungeschützte Schnittstellen oder unsichere WLAN-Verbindungen öffnen Angreifern kleine, aber gefährliche Türen.

Viele IT-Abteilungen prüfen ihre Netzwerke nur oberflächlich, meist im Rahmen routinemäßiger Sicherheitsupdates. Dabei werden strukturelle Schwachstellen oft übersehen. Ein gezieltes Vorgehen ist deshalb entscheidend. Hier kommt das sogenannte Pentesting für IT Systeme ins Spiel. Diese Methode simuliert echte Hackerangriffe unter kontrollierten Bedingungen. Spezialisten analysieren dabei, wie weit sie in ein Unternehmensnetzwerk eindringen können, ohne entdeckt zu werden. Das Ergebnis liefert ein realistisches Bild der tatsächlichen Sicherheitslage – nicht das, was man glaubt, sondern das, was wirklich ist.

Das schwächste Glied sitzt selten im System

Die meisten Cyberangriffe beginnen nicht mit einem fehlerhaften Programmcode, sondern mit einem Klick. Laut einer gemeinsamen Studie des Bundesamts für Verfassungsschutz und des Digitalverbands Bitkom aus dem Jahr 2025 entstehen über zwei Drittel aller erfolgreichen Angriffe durch menschliches Fehlverhalten – nicht durch technische Schwachstellen. Phishing-Mails, gefälschte iCloud-Login-Seiten oder manipulierte App-Downloads sind die bevorzugten Einfallstore, weil sie auf Vertrauen und Routine setzen. Der Mensch bleibt damit das größte Einfallstor in jedes Netzwerk, auch in Apple-Umgebungen.

Besonders tückisch ist, wie professionell Angriffe inzwischen aufgebaut sind. Täuschend echte E-Mails mit Apple-Logos, korrekter Sprache und gefälschten Support-Adressen täuschen selbst erfahrene Mitarbeiter. Laut der genannten Studie verursachen solche Social-Engineering-Angriffe in Deutschland jedes Jahr wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe. In einem Münchner IT-Dienstleister genügte eine vermeintliche Update-Mail, um das gesamte Netzwerk zu infizieren. Der Anhang, der angeblich ein macOS-Sicherheitsupdate enthielt, installierte in Wahrheit ein Spionageprogramm, das wochenlang Daten sammelte. Erst als ungewöhnlich hohe Serveraktivitäten auffielen, wurde der Angriff entdeckt.

Verborgene Risiken in der Cloud erkennen

Mit der zunehmenden Nutzung von iCloud, Dropbox oder Microsoft 365 verschiebt sich die Datenspeicherung in die Cloud. Komfortabel, aber riskant. Viele Unternehmen glauben, dass die Verantwortung für Sicherheit automatisch beim Anbieter liegt. In Wahrheit bleibt der Kunde in der Pflicht, den Zugriff und die Datenfreigaben zu kontrollieren. Gerade in Apple-Umgebungen, in denen mehrere Geräte synchron arbeiten, kann eine einzige ungeschützte Freigabe sensible Informationen gefährden.

Besonders kritisch sind freigegebene Links oder automatisierte Backups. Wird ein Ordner versehentlich öffentlich zugänglich gemacht, sind interne Dokumente für jeden erreichbar, der den Link kennt. Solche Fehler passieren häufig – und bleiben oft unentdeckt. Apple selbst weist in seinen Richtlinien darauf hin, dass Nutzer für die korrekte Konfiguration ihrer Cloud-Dienste verantwortlich sind.