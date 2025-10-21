Apple TV (ehemals Apple TV+) hat die dritte Staffel zu Shrinking angekündigt und gleichzeitig einen kleinen Vorgeschmack auf die mit Spannung erwartete neue Staffel der Macher Bill Lawrence, Brett Goldstein und Jason Segel gegeben.

„Shrinking – Staffel 3“ offiziell angekündigt

Apple TV hat die 11-teilige dritte Staffel der Emmy-nominierten Comedyserie „Shrinking“ angekündigt und gleichzeitig einen ersten Einblick gewährt. In den Hauptrollen sind der Emmy-Nominierte Jason Segel und der mehrfache Preisträger Harrison Ford zu sehen, außerdem agieren Christa Miller, die Emmy-Nominierte Jessica Williams, Luke Tennie, der Emmy-Nominierte Michael Urie, Lukita Maxwell und Ted McGinley in weitere Rollen.

Zusätzlich zur Ensemblebesetzung sind in der dritten Staffel von „Shrinking“ die Gaststars Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick und Cobie Smulders wieder mit von der Partie, außerdem sind als Neuzugänge Jeff Daniels und der mehrfache Preisträger und Aktivist Michael J. Fox dabei.

Bis zum Start der dritten Staffel von Shrinking müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden. Los geht es mit der einer einstündigen Premierenfolge am Mittwoch, den 28. Januar. Anschließend folgen imm wöchentlich bis zum 08. April 2026 neue Episoden.

„Shrinking“ handelt von einem trauernden Therapeuten (gespielt von Segel), der beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten genau das zu sagen, was er denkt. Er ignoriert seine Ausbildung und Ethik und verändert das Leben anderer Menschen auf turbulente Weise – auch sein eigenes. Konkrete Informationen, um welche „Fälle“ es sich in der Fortsetzung der Serie handelt, wurden nicht genannt.

Die ersten beiden Staffeln von „Shrinking“ stehen vollständig auf Apple TV zum Abruf bereit.