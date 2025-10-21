Apple hat eine neue Werbekampagne für den Mac gestartet, die den kreativen Ursprung großer Ideen in den Mittelpunkt stellt. Für die emotionale Botschaft konnte das Unternehmen eine ganz besondere Stimme gewinnen. Die bekannte britische Verhaltensforscherin und Naturschützerin Dr. Jane Goodall spricht den Text des US-Werbespots und verleiht ihm eine nachdenkliche Tiefe.

Vom Funken zur Wirklichkeit

Der Spot visualisiert, wie aus dem Nichts etwas Bedeutungsvolles entsteht. Jane Goodall formuliert es treffend, wenn sie sagt, dass eine große Idee als ein bloßes Flackern auf einem Bildschirm beginnt. Die Kampagne rückt damit den Mac als Werkzeug in den Fokus, das diesen ersten, oft unsicheren Schritt begleitet. Es geht um den Moment, in dem aus einer einfachen Frage eine greifbare Idee wird. Apple selbst beschreibt es als den Raum unendlicher Möglichkeiten, der nur darauf wartet, gefüllt zu werden.

Die Strategie hinter der Werbung

Tor Myhren, Apples Vizepräsident für Marketingkommunikation, erläutert den Kern der Kampagne (via Ad Age). Sie soll den schwierigsten und geheimnisvollsten Teil einer Idee zelebrieren, nämlich ihre Entstehung aus dem Nichts. Es ist eine Hommage an die Kreativen, die den Mut haben, eine leere Leinwand zu füllen. Die Werbung ist somit weniger eine Auflistung technischer Daten, sondern vielmehr eine emotionale Verknüpfung der Marke Apple mit dem Prozess der Innovation. Sie unterstreicht, wie viele der weltweit bedeutendsten Projekte ihren Anfang auf einem Mac nahmen und inspiriert dazu, selbst kreativ zu werden.

Tim Cook würdigt Dr. Jane Goodall

Dr. Jane Goodall verstarb Anfang dieses Monats im Alter von 91 Jahren. Apple-CEO Tim Cook würdigt ihr bemerkenswertes Leben und schreibt auf X:

„Jane Goodall war eine bahnbrechende Wissenschaftlerin und Führungspersönlichkeit, die uns allen so viel über die Schönheit und Wunder unserer Welt beigebracht hat. Sie hat nie aufgehört, sich für die Natur, die Menschen und den Planeten, den wir gemeinsam bewohnen, einzusetzen. Möge sie in Frieden ruhen.“

Jane Goodall was a groundbreaking scientist and leader who taught us all so much about the beauty and wonder of our world. She never stopped advocating for nature, people, and the planet we share. May she rest in peace. pic.twitter.com/CLxq9i3xWX — Tim Cook (@tim_cook) October 1, 2025

Nachfolgend seht ihr die US-Version des Werbeclips:

Und hier die synchronisierte Version für den deutschsprachigen Markt: