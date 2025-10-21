Apple reicht vor dem zweithöchsten Gericht der Europäischen Union in Luxemburg seine bisher umfassendste Klage gegen den Digital Markets Act (DMA) ein. Im Zentrum steht die Überzeugung des Unternehmens, dass die neuen Wettbewerbsregeln rechtswidrig Änderungen am iPhone und dem App Store erzwingen. Damit erreicht der Konflikt ein neues Niveau und markiert den Beginn einer juristischen Konfrontation, die das Fundament von Apples geschlossenem Ökosystem nachhaltig verändern könnte.

Der Kern des Konflikts

Der seit 2023 geltende DMA soll die Marktmacht großer Technologiekonzerne begrenzen. Das Gesetz verpflichtet sogenannte Gatekeeper wie Apple, ihre zentralen Dienste für Wettbewerber zu öffnen und Geschäftsmodelle zu lockern. Apple sieht darin jedoch einen tiefgreifenden Eingriff in die Sicherheit, den Datenschutz und die Eigentumsrechte, die für seine Produkte und Nutzer von zentraler Bedeutung sind. Apple beschreibt die Auflagen als eine enorme und eingreifende Belastung. Mit dieser Klage ist Apple das erste US-Unternehmen, das den neuen Rechtsrahmen in einem großen Umfang juristisch anfechtet.

Die Streitpunkte

Apples Klage konzentriert sich auf drei wesentliche Aspekte. Zunächst wehrt sich das Unternehmen gegen die Pflicht, iPhone-Hardware und Dienste mit konkurrierenden Geräten wie Ohrhörern oder Smartwatches von Drittanbietern vollumfänglich kompatibel zu machen. Eine erzwungene Interoperabilität mit unbekannter oder ungeprüfter Hardware könnte die bewährten Sicherheitsmechanismen für Nutzer untergraben und die strengen Datenschutzkontrollen von iOS schwächen.

Ein weiterer Streitpunkt ist die Einstufung des App Store als ein einziger, einheitlicher Dienst im Sinne des DMA. Die EU-Regulierungsbehörden sehen in Apples Kontrolle über die App-Verteilung eine strukturelle Vormachtstellung. Diese Ansicht führte bereits zu einer Strafe in Höhe von 500 Millionen Euro, da Apple den Kauf von Inhalten außerhalb seines Systems behindert haben soll. Gegen diese Einstufung und die daraus resultierende Strafe geht Apple vor.

Zuletzt geht es um iMessage. Die EU-Kommission hatte geprüft, ob der Nachrichtendienst ebenfalls unter die strengen DMA-Regeln fallen sollte. Sie entschied sich letztlich dagegen, weil iMessage für Apple keine direkten Einnahmen generiert. Apple argumentiert jedoch, dass bereits die Einleitung dieser Untersuchung ein verfahrenstechnischer Fehler war.

Das Argument des geschlossenen Ökosystems

Die Anwälte der EU-Kommission zeichnen ein völlig anderes Bild der Situation. Sie werfen Apple vor, durch die einseitige Kontrolle über die iPhone-Plattform eine exklusive Position geschaffen zu haben. Diese absolute Kontrolle erlaube es Apple, in angrenzenden Märkten übermäßige Gewinne zu erzielen, während Wettbewerber systematisch benachteiligt würden. Nur Apple habe die Schlüssel zu diesem geschlossenen Ökosystem und entscheide, wer iPhone-Nutzer mit Produkten und Diensten erreichen dürfe. Auf diese Weise habe Apple mehr als ein Drittel der europäischen Smartphone-Nutzer an sein Ökosystem gebunden, heißt es seitens der EU.

Es steht viel auf dem Spiel

Mit der Klage versucht Apple, die rechtliche Reichweite des DMA zu begrenzen, bevor das Gesetz vollständig im eigenen Ökosystem umgesetzt wird. Ein endgültiges Urteil könnte darüber entscheiden, inwieweit die EU Apple tatsächlich zwingen kann, technische Ebenen des iPhone zu öffnen, die App Store Regeln neu zu gestalten oder iMessage doch noch regulatorischen Anforderungen zu unterwerfen. Die Entscheidung aus Luxemburg könnte Apples Ökosystem und die digitale Landschaft im Allgemeinen in Europa nachhaltig prägen.