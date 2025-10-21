Eufy erweitert sein Angebot an Sicherheitslösungen um die neue eufyCam C35, eine kabellose Kamera, die vor allem durch ihre einfache und flexible Installation überzeugen soll. Das Ziel ist es, Heimsicherheit unkompliziert und für jeden zugänglich zu machen, ohne großen technischen Aufwand.

Schnell montiert

Die wohl größte Stärke der C35 liegt in ihrer Vielseitigkeit. Dank einer starken magnetischen Halterung haftet sie an allen Metalloberflächen und ist somit in wenigen Sekunden einsatzbereit. Alternativ lässt sie sich klassisch verschrauben oder einfach auf einer ebenen Fläche aufstellen. Mit ihrer wetterfesten Konstruktion nach IP67 Standard eignet sich die kabellose Überwachungskamera gleichermaßen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Smarte Überwachung

Für eine Sicherheitskamera ist die Bildqualität entscheidend. Die eufyCam C35 liefert mit ihrer Full HD Auflösung scharfe Aufnahmen. Die sogenannte PureColor Vision Technologie sorgt laut dem Hersteller auch bei schlechten Lichtverhältnissen für ein detailreiches Farbbild, ohne dass zusätzliche Scheinwerfer benötigt werden. Alle Kameras werden zentral über die mitgelieferte HomeBase Mini gesteuert. Deren integrierte künstliche Intelligenz erkennt zuverlässig Personen, Fahrzeuge oder Tiere und benachrichtigt den Nutzer in Echtzeit. Ein wesentlicher Vorteil ist die lokale Speicherung der Daten auf einer microSD Karte, was monatliche Abogebühren überflüssig macht und die Privatsphäre schützt.

Preise und aktuelle Angebote

Die eufyCam C35 ist ab sofort als Set mit zwei Kameras und einer HomeBase Mini für 249 Euro erhältlich. Zum Verkaufsstart gibt es für das Vierer Bundle auch ein attraktives Angebot für 299 Euro (statt 379 Euro). Aktiviert für das Angebot einfach den 80 Euro Rabatt Coupon auf der Produktseite.

Vorbestelleraktion für eufyCam S4

Parallel zur neuen C35 gibt es auch Neuigkeiten zum kommenden Topmodell, der eufyCam S4, die bereits auf der IFA 2025 vorgestellt wurde. Eufy startet hierzu eine verlockende Vorbestelleraktion. Wer bis zum Abend des 2. November 2025 eine symbolische Anzahlung von einem Euro leistet, sichert sich einen Gutschein über 100 Euro für die Sicherheitskamera. Am Verkaufsstart, dem 3. November, kostet das Set aus zwei eufyCam S4 und der zugehörigen HomeBase dann nur noch 599 Euro statt der regulären 699 Euro.