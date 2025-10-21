Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die vierte Beta zu iOS 26.1 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Parallel dazu gab das Unternehmen aus Cupertino die Public Beta 4 für freiwillige Tester frei. Mittlerweile ist die jüngste Beta auf allerhand Endgeräten gelandet und die ersten Neuerungen werden bekannt. Auf die Möglichkeit, dass ihr die Transparentz von Liquid Glass anpassen könnt, haben wir euch bereits aufmerksam gemacht. Dies ist jedoch nicht die einzige Neuerung, die die Beta 4 bzw. Public Beta 4 mit sich bringt.

iOS 26.1 Beta 4: Das ist neu

Transparentz von Liquid Glass

Apple hat eine neue Option in den Einstellungen hinzugefügt, um das Aussehen von Liquid Glass anzupassen. Unter Einstellungen -> Anzeige & Helligkeit gibt es eine neue Option, um zwischen den Einstellungen „Transparent“ und „Eingefärbt“ zu wechseln.

Kamera-Wischgeste auf dem Sperrbildschirm

Ihr könnt die Kamera direkt über den Sperrbildschirm mit einer Wischgeste nach links öffnen. Allerdings kam diese Funktion nicht bei jedem Nutzer gut an, da man die Kamera-App hin- und wieder versehentlich öffnete. Vielleicht ist euch das auch schon einmal passiert, dass ihr das Handy aus der Hosentasche zückt und sich dabei bereits die Kamera-App öffnete. Unter Einstellungen -> Kamera findet sich unter iOS 26.1 Beta 4 nun eine Option, mit der ihr das Ganze unterbinden könnt. Konkret findet ihr dort eine Schalter für die Option“Zum öffnen der Kamera auf Sperrbildschirm streichen“.

iOS 26.1 beta 4 FINALLY adds a setting to disable “swipe to open camera” on the lock screen! pic.twitter.com/kgLHMSClor — Aaron (@aaronp613) October 20, 2025

Haptik in der Telefon-App

Seit iOS 26 gibt euch das iPhone ein haptisches Feedback, wenn ihr jemanden anruft und euer Gegenüber das Gespräch annimmt oder das Telefon beendet wird. Auch hier gibt euch Apple mit der Beta 4 nun eine neue Option mit an die Handy. Ihr könnt „Erhalte haitisches Feedback, wenn ein Anruf durchgestellt oder beendet wird.“ aktivieren bzw. deaktivieren.

iOS 26.1 beta 4 adds a new setting to disable haptics when a call is connected or dropped. pic.twitter.com/jmRAw8ounG — Aaron (@aaronp613) October 20, 2025

Apple Intelligence

Mit iOS 26.1 führt Apple nicht nur die Unterstützung neuer Sprachen für Apple Intelligence ein, der Bereich in den Einstellungen wurde auch optisch überarbeitet. Zudem verzichtet Apple nun auf den Zusatz „Beta“ im Zusammenhang mit Apple Intelligence.