Seit gestern steht die Beta 4 sowie Public Beta 4 zu iOS 26.1 auf den Apple Servern bereit. Mit dem jüngsten Beta-Update nimmt Apple wieder kleinere Anpassungen am System vor. Unter anderem habt ihr die Möglichkeit, die Transparenz von Liquid Glass anzupassen. Weitere Neuerungen haben wir hier für euch hinterlegt. Auf eine Neuerung möchten wir allerdings noch einmal explizit eingehen, damit diese nicht untergeht. Es geht um die neue Option, mit der ihr die Kamera-Wischgeste auf dem Sperrbildschirm deaktivieren könnt.

iOS 26.1 Beta 4: neue Option lässt euch die Kamera-Wischgeste auf dem Sperrbildschirm deaktivieren

Ihr habt zwei Möglichkeiten, um die Kamera-App schnell und unkompliziert über den Sperrbildschirm zu öffnen. Ihr könnt über einen Button und zudem mit einer Wischgeste nach links die Kamera-App aufrufen.

Nun kann es allerdings vorkommen, dass ihr unbeabsichtigt die Wischgeste auslöst und so die Kamera-App startet. Vielleicht kennt ihr das? Ihr steckt euer iPhone in die Hosentasche oder holt es dort hinaus und wischt versehentlich auf dem Sperrbildschirm nach links.

iOS 26.1 beta 4 FINALLY adds a setting to disable “swipe to open camera” on the lock screen! pic.twitter.com/kgLHMSClor — Aaron (@aaronp613) October 20, 2025

Falls euch diese Wischgeste ein Dorn im Auge ist, könnt ihr diese nun über die Einstellungen deaktivieren. Hierfür öffnet ihr Einstellungen -> Kamera. Dort findet ihr den Schalter „Zum Öffnen der Kamera auf Sperrbildschirm streichen“.