20 Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple sein Podcasts-Angebot gestartet hat. Dies feiert das Unternehmen aus Cupertino mit der neuen Feature-Reihe „Creators We Love“. Damit würdigt das Redaktionsteam von Apple Podcasts Podcaster und Podcasterinnen, die die Art und Weise verändern, wie Geschichten erzählt und geteilt werden.

Neue Feature-Reihe „Creators We Love“ auf Apple Podcast

Kommt es nur uns so vor, oder sind Podcasts beliebter denn je? 20 Jahren ist es mittlerweile her, dass Apple sein Podcasts-Angebot gestartet hat. Dies muss gefeiert werden. Zu den Podcaster und Podcasterinnen, die Apple in Creators We Love hervorhebt, gehören die Hosts von TRUE LOVE und MORD AUF EX, Psychologie to go!, DRINNIES und Legion. Sie alle prägen die deutsche Podcasts-Szene in ihren jeweiligen Genres maßgeblich mit.

„Apple prägte die Podcast-Szene von Beginn an mit kontinuierlicher Innovation, einem Fokus auf Qualität, sorgfältiger Kuratierung und Partnerschaften. Podcasts und die Menschen, die dahinterstehen, nehmen bei Apple weiterhin einen besonderen Stellenwert ein. Wir freuen uns daher sehr, unser Programm Creators We Love nach Deutschland zu bringen und damit einige der einflussreichsten Podcast-Macherinnen und -Macher im Land zu feiern.“, so Ben Cave (Apple Global Head of Podcasts).

Linn Schütze & Leonie Bartsch (TRUE LOVE und MORD AUF EX) haben zur Feier des Tages folgendes zu Protokoll gegeben: „Wir erinnern uns noch genau, wie wir unseren ersten Podcast noch auf dem iPod gehört haben. Seitdem ist viel passiert, aber Apple ist für uns immer noch eine der wichtigsten Plattformen, um gute Geschichten zu erzählen. Wir freuen uns riesig, Teil der Apple Podcasts-Community zu sein, und sind gespannt auf die nächsten gemeinsamen Jahre!“