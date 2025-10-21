Die neuen iPhone 17 Modelle sind seit etwas mehr als einem Monat auf dem Markt und begleitend dazu bringen immer mehr Zubehör-Hersteller ihre iPhone Hüllen auf dem Markt. Nun legt NOMAD nach und präsentiert eine neue Modern Line, die Leder, Schutz & Design verbindet. Modern Case | Modern Leather Case | Modern Leather Folio | Magnetic Back
Neue iPhone 17 Hüllen von NOMAD
Mit der neuen Modern Line präsentiert Nomad eine hochwertige Case-Kollektion für die iPhone-17-Serie, die minimalistisches Design mit funktionalem Schutz vereint. Ob ultradünnes Leder-Backcover, robustes Everyday-Case oder praktisches Folio mit Kartenfächern – alle Modelle setzen auf edle Materialien, smarte Details und volle MagSafe- sowie Qi2-Kompatibilität.
Jedes Case verfügt über einen reaktionsschnellen Glas-Button für die Kamerasteuerung, stoßdämpfende Rahmen und weiche Mikrofaser-Innenfutter. Je nach Modell kommt entweder das pflanzlich gegerbte Horween-Leder mit natürlicher Patina oder Nomads hauseigenes Leder mit gleichmäßigem Finish zum Einsatz. Die gesamte Kollektion ist ab sofort bei Amazon in Deutschland erhältlich.
Magnetic Leather Back
- Ultraflaches Backcover aus Horween-Leder (Rustic Brown / Black)
- Fiberglass-Kern, Mikrofaser-Innenseite, Microsuction-Pads für sicheren Halt
- MagSafe-Magnete integriert, Kameraring aus Polycarbonat
- Kein Rundumschutz – Kanten und Display bleiben frei
- Für iPhone 17 Air, 17 Pro und 17 Pro Max
- HOCHWERTIG: Ultradünnes magnetisches Backcover aus hochwertigem Echtleder und Fiberglass-Kern für...
- SICHER: Weiche Mikrofaser-Innenseite verhindert Kratzer, Microsuction-Patches und integriertes...
Modern Case
- Schlankes Everyday-Case mit matter Rückplatte (Lunar Gray / Volt / Vulcan Black)
- TPU-Bumper, Aluminium-Tasten, stoßfest bis 2,4 Meter
- Integrierter Ankerpunkt für Lanyards oder Schlaufen
- MagSafe- & Qi2-kompatibel
- Für iPhone 17 Pro und Pro Max
- HOCHWERTIG: Schlanke und robuste MagSafe-Schutzhülle aus kratzfestem Polycarbonat mit satin...
- SICHER: Die stabile Konstruktion mit TPE-Bumper, weicher Innenauskleidung aus Mikrofaser,...
Modern Leather Case
- Premium-Lederhülle in zwei Lederqualitäten:
- Nomad-Leder (Black / Brown / English Tan)
- Horween-Leder (Rustic Brown / Black / Olde Dublin / Burgundy)
- Polycarbonat-Rahmen mit TPU-Bumper, Mikrofaser-Innenfutter
- MagSafe- & Qi2-kompatibel, Lanyard-Anker, Aluminium-Tasten
- Für iPhone 17, 17 Pro und Pro Max
- HOCHWERTIG: Schlanke und robuste MagSafe-Schutzhülle aus hochwertigem Echtleder.
- SICHER: Die stabile Konstruktion mit TPE-Bumper, weicher Innenauskleidung aus Mikrofaser,...
Modern Leather Folio
- Leder-Folio mit drei Kartenfächern, Fach für Bargeld und magnetischem Verschluss
- Verfügbar in:
- Nomad-Leder (Black / Brown / English Tan)
- Horween-Leder (Rustic Brown / Black / Olde Dublin / Burgundy)
- Voller Rundumschutz, Glas-Button, Aluminium-Tasten, stoßfest bis 2,4 Meter
- MagSafe- & Qi2-kompatibel
- Für iPhone 17, 17 Pro und Pro Max
- HOCHWERTIG: Schlanke und robuste MagSafe-Schutzhülle aus hochwertigem Echtleder, drei Kartenfächer...
- SICHER: Die stabile Konstruktion mit TPE-Bumper, weicher Innenauskleidung aus Mikrofaser,...
