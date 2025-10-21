Neue iPhone 17 Hüllen von NOMAD: neue Modern Line verbindet Leder, Schutz & Design

Die neuen iPhone 17 Modelle sind seit etwas mehr als einem Monat auf dem Markt und begleitend dazu bringen immer mehr Zubehör-Hersteller ihre iPhone Hüllen auf dem Markt. Nun legt NOMAD nach und präsentiert eine neue Modern Line, die Leder, Schutz & Design verbindet. Modern Case | Modern Leather CaseModern Leather Folio | Magnetic Back

Neue iPhone 17 Hüllen von NOMAD

Mit der neuen Modern Line präsentiert Nomad eine hochwertige Case-Kollektion für die iPhone-17-Serie, die minimalistisches Design mit funktionalem Schutz vereint. Ob ultradünnes Leder-Backcover, robustes Everyday-Case oder praktisches Folio mit Kartenfächern – alle Modelle setzen auf edle Materialien, smarte Details und volle MagSafe- sowie Qi2-Kompatibilität.

Jedes Case verfügt über einen reaktionsschnellen Glas-Button für die Kamerasteuerung, stoßdämpfende Rahmen und weiche Mikrofaser-Innenfutter. Je nach Modell kommt entweder das pflanzlich gegerbte Horween-Leder mit natürlicher Patina oder Nomads hauseigenes Leder mit gleichmäßigem Finish zum Einsatz. Die gesamte Kollektion ist ab sofort bei Amazon in Deutschland erhältlich.

Magnetic Leather Back

  • Ultraflaches Backcover aus Horween-Leder (Rustic Brown / Black)
  • Fiberglass-Kern, Mikrofaser-Innenseite, Microsuction-Pads für sicheren Halt
  • MagSafe-Magnete integriert, Kameraring aus Polycarbonat
  • Kein Rundumschutz – Kanten und Display bleiben frei
  • Für iPhone 17 Air, 17 Pro und 17 Pro Max
Modern Case

  • Schlankes Everyday-Case mit matter Rückplatte (Lunar Gray / Volt / Vulcan Black)
  • TPU-Bumper, Aluminium-Tasten, stoßfest bis 2,4 Meter
  • Integrierter Ankerpunkt für Lanyards oder Schlaufen
  • MagSafe- & Qi2-kompatibel
  • Für iPhone 17 Pro und Pro Max
Modern Leather Case

  • Premium-Lederhülle in zwei Lederqualitäten:
    • Nomad-Leder (Black / Brown / English Tan)
    • Horween-Leder (Rustic Brown / Black / Olde Dublin / Burgundy)
  • Polycarbonat-Rahmen mit TPU-Bumper, Mikrofaser-Innenfutter
  • MagSafe- & Qi2-kompatibel, Lanyard-Anker, Aluminium-Tasten
  • Für iPhone 17, 17 Pro und Pro Max
Modern Leather Folio

  • Leder-Folio mit drei Kartenfächern, Fach für Bargeld und magnetischem Verschluss
  • Verfügbar in:
    • Nomad-Leder (Black / Brown / English Tan)
    • Horween-Leder (Rustic Brown / Black / Olde Dublin / Burgundy)
  • Voller Rundumschutz, Glas-Button, Aluminium-Tasten, stoßfest bis 2,4 Meter
  • MagSafe- & Qi2-kompatibel
  • Für iPhone 17, 17 Pro und Pro Max
