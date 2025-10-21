Die neuen iPhone 17 Modelle sind seit etwas mehr als einem Monat auf dem Markt und begleitend dazu bringen immer mehr Zubehör-Hersteller ihre iPhone Hüllen auf dem Markt. Nun legt NOMAD nach und präsentiert eine neue Modern Line, die Leder, Schutz & Design verbindet. Modern Case | Modern Leather Case | Modern Leather Folio | Magnetic Back

Neue iPhone 17 Hüllen von NOMAD

Mit der neuen Modern Line präsentiert Nomad eine hochwertige Case-Kollektion für die iPhone-17-Serie, die minimalistisches Design mit funktionalem Schutz vereint. Ob ultradünnes Leder-Backcover, robustes Everyday-Case oder praktisches Folio mit Kartenfächern – alle Modelle setzen auf edle Materialien, smarte Details und volle MagSafe- sowie Qi2-Kompatibilität.

Jedes Case verfügt über einen reaktionsschnellen Glas-Button für die Kamerasteuerung, stoßdämpfende Rahmen und weiche Mikrofaser-Innenfutter. Je nach Modell kommt entweder das pflanzlich gegerbte Horween-Leder mit natürlicher Patina oder Nomads hauseigenes Leder mit gleichmäßigem Finish zum Einsatz. Die gesamte Kollektion ist ab sofort bei Amazon in Deutschland erhältlich.

Magnetic Leather Back

Ultraflaches Backcover aus Horween-Leder (Rustic Brown / Black)

Fiberglass-Kern, Mikrofaser-Innenseite, Microsuction-Pads für sicheren Halt

MagSafe-Magnete integriert, Kameraring aus Polycarbonat

Kein Rundumschutz – Kanten und Display bleiben frei

Für iPhone 17 Air, 17 Pro und 17 Pro Max

Modern Case

Schlankes Everyday-Case mit matter Rückplatte (Lunar Gray / Volt / Vulcan Black)

TPU-Bumper, Aluminium-Tasten, stoßfest bis 2,4 Meter

Integrierter Ankerpunkt für Lanyards oder Schlaufen

MagSafe- & Qi2-kompatibel

Für iPhone 17 Pro und Pro Max

Modern Leather Case

Premium-Lederhülle in zwei Lederqualitäten: Nomad-Leder (Black / Brown / English Tan) Horween-Leder (Rustic Brown / Black / Olde Dublin / Burgundy)

Polycarbonat-Rahmen mit TPU-Bumper, Mikrofaser-Innenfutter

MagSafe- & Qi2-kompatibel, Lanyard-Anker, Aluminium-Tasten

Für iPhone 17, 17 Pro und Pro Max

Modern Leather Folio