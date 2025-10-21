Sky dreht an der Preisschraube und reduziert ab sofort das Sky Entertainment Plus Paket. Ihre erhaltet Sky Entertainment Plus – Serien inklusive Netflix & Bundesliga Freitag für nur 9,99 Euro pro Monat.

Sky Entertainment+ inkl. inklusive Netflix & Bundesliga Freitag nur 9,99 Euro mtl.

Zuschlagen lohnt sich. Erlebt die Serien-Highlights von Sky, Netflix und den Bundesliga-Freitag für nur 9,99 Euro Euro monatlich. Dieser Preis gilt in den ersten 24 Monaten. Anschließend werden 29 Euro monatlich fällig und das Paket lässt sich monatlich kündigen. Ganz ehrlich? Für 9,99 Euro pro Monat für Sky Entertainment+ inklusive Netflix (Standard-Abo mit Werbung) & Bundesliga Freitag kann man nicht viel falsch machen. Über die Laufzeit von zwei Jahren zahlt ihr somit nur knapp 240 Euro. Solltet euch das Paket nicht mehr so kündigt ihr zum Ablauf der zwei Jahre, so dass keine erhöhten Kosten fällig werden.

Highlights wie „The Iris Affair“, „ES: Welcome to Derry, „The Witcher“ oder „The Women In Cabin 10“ solltet ihr euch diesen Herbst nicht entgehen lassen. Kostenfrei ist als Leihgerät die Sky Stream Box dabei, mit der Free-TV in HD, die Premium-Inhalte von Sky, Apps oder Inhalte von den beliebtesten Streaming-Diensten auf einer Oberfläche vereint sind.

Direkt nach dem Kauf könnt ihr mit der Sky Go App ohne Wartezeit loslegen. Verpasst dieses Angebot nicht und sichert euch Serien-Highlights von Sky, Netflix und den Bundesliga-Freitag

>>> Hier geht es direkt zum Sky-Angebot <<<