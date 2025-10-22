Seit Mitte September ist die Apple Sports App bei uns in Deutschland erhältlich. Nun gibt es ein weiteres update, welche Verbesserungen für NFL- und College-Football-Fans.

Apple Sports App: Version 3.4 ist da

Die Apple Sports App beinhaltet die 1. Bundesliga, 2. Bundesliga, Champions League, Conference League, EFL Championship, Europa League, F1, FA Cup, FBS und FCS NCAA College Football, LaLiga, Leagues Cup, LIGA MX, Ligue 1, Ligue 2, College-Basketball Herren, Herrentennis, MLB, MLS, NASCAR, NBA, NFL, NHL, NWSL, Primeira Liga, Premier League, Segunda División, Serie A, Serie B, WNBA, Champions League Damen, College-Basketball Damen und Damentennis. Ihr erhaltet eine Live-Ticker-Funktion und mehr.

Das jüngste Update auf Version 3.4 richtet sich primär an NFL- und College-Football-Fans. Ihr könnt Spiele jetzt noch einfacher in Echtzeit verfolgen, dank einer neuen Entwicklungstabelle in „Live-Aktivitäten“. Zudem beinhaltet das Update die „üblichen“ Verbesserungen, damit die App noch ein wenig runder läuft.