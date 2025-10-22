Gute Nachrichten für alle Apple TV Abonnenten, die von der ersten Staffel von „Hijack“ mit Idris Elba überzeugt waren. Die Verantwortlichen haben nun bekannt gegeben, dass es eine Fortsetzung geben und diese am 14. Januar 2026 auf Apple TV starten wird.

„Hijack“: 2. Staffel startet Anfang‘ 2026

Apple TV hat einen ersten Ausblick auf die zweite Staffel von Hijack gegeben und gleichzeitig das Premierendatum für die mit Spannung erwartete Fortsetzung der Thriller-Seriegenannt. Die Hauptrolle spielt SAG-Award-Gewinner und Emmy-Nominierter Idris Elba („Luther“), der auch als ausführender Produzent fungiert. Die von George Kay („Lupin“, „Criminal“) und Jim Field Smith („Criminal“, „Litvinenko“) geschaffene zweite Staffel mit acht Folgen feiert am Mittwoch, den 14. Januar 2026, weltweit Premiere. Zum Start stehen die ersten beiden Folgen bereit. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 25. Februar neue Episoden.

In der spannenden zweiten Staffel von „Hijack“ werden eine Berliner U-Bahn und ihre Passagiere als Geiseln genommen, während die Behörden versuchen, Hunderte von Leben zu retten. Sam Nelson (Elba) steht im Zentrum der Krise an Bord, wo eine falsche Entscheidung eine Katastrophe bedeuten könnte.