Im Juli dieses Jahres kündigte Apple TV (ehemals Apple TV+) mit „Pluribus“ eine neue Drama-Serie des Breaking-Bad-Schöpfers Vince Gilligan an. Vor Kurzem veröffentlichten die Verantwortlichen einen ersten Teaser und nun steht der offizielle Trailer zur Apple Original-Serie bereit.

Apple TV veröffentlicht Trailer zu „Pluribus“

Rund zwei Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis mit „Pluribus“ die neue Drama-Serie des Breaking-Bad-Schöpfers Vince Gilligan auf Apple TV startet. Vorab gibt es nun einen weiteren Einblick mit dem offiziellen Trailer.

Mit Rhea Seehorn, die für ihre gefeierte Leistung in „Better Call Saul“ zwei Emmy-Nominierungen erhielt, wird die neunteilige Dramaserie ihr weltweites Debüt auf Apple TV mit ihren ersten beiden Episoden am Freitag, dem 7. November 2025 geben. Anschließend folgen immer freitags bis zum 26. Dezember 2025 neue Episoden.

Rhea Seehorn spielt Carol, die als unglücklichster Mensch der Welt beschrieben wird und vor einer äußerst kuriosen Aufgabe steht. Sie soll die Welt vor dem Glück retten. Dieser widersprüchliche Ansatz verspricht eine tiefgründige und vielleicht sogar humorvolle Geschichte. Apple selbst bezeichnet die Serie als genreübergreifendes Original, was auf eine unkonventionelle Erzählweise hindeutet und die Erwartungen weiter schürt.