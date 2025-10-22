Nachdem MacBook Pro M5, iPad Pro M5 und Vision Pro M5 in der vergangenen Woche angekündigt wurden, feiern alle drei Neuheiten heute ihren offiziellen Verkaufsstart. Das Presseembargo ist mittlerweile gefallen und so wurden bereits die ersten Reviews veröffentlicht.

Apple Vision Pro M5 Reviews sind da: Das sagen die ersten Testberichte

Begleitend zur Ankündigung der Produktneuheiten hat Apple ausgewählte Medienvertreter, Youtuber, Influencer und Co. mit einem Testgerät ausgestattet. Das Presseembargo ist mittlerweile gefallen und nachdem wir euch bereits auf die Reviews zum MacBook Pro M5 und iPad Pro M5 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit Apple Vision Pro M5 weiter.

Six Colors

An einigen Stellen macht sich die Geschwindigkeit des M5-Prozessors deutlich bemerkbar, vor allem beim Aufbau einer neuen Spatial Persona. Es ist zwar witzig, aber generell hatte ich nie das Gefühl, dass mich die reine Verarbeitungsgeschwindigkeit des Vision Pro im Stich lässt. Es fühlt sich schnell an, sogar das M2-Modell. Offensichtlich wird die wahre Leistung darauf verwendet, die Illusion von Realität auf den OLED-Displays aufrechtzuerhalten, und deshalb liegen die meisten Vorteile dieses Chip-Upgrades im Rendering.

9to5Mac

In meinen fünf Tagen mit dem Vision Pro (M5) habe ich in verschiedenen Arbeitsabläufen eine deutlich konsistentere Leistung erzielt. In Situationen, in denen der M2 Vision Pro zu ruckeln und zu stottern begann, hält der M5 Vision Pro mit. Die Lüfter laufen zwar immer noch, aber die Gesamtleistung ist nachhaltiger und konstanter, selbst als sich meine Fenster zu stapeln begannen.

Heise

Der nagelneue M5-Chip ersetzt den angestaubten M2 und katapultiert das kostspielige VR-Headset auf den aktuellen Stand bei Prozessor- und Grafikleistung, wie ihn auch MacBook Pro und iPad Pro bieten.

TechRadar

Es gibt jetzt ein komplett neu entwickeltes Dual Knit-Kopfband, das die 600 Gramm des Headsets (die größtenteils in der Brille stecken) endlich gleichmäßig über den ganzen Kopf verteilt. Ich kann das Vision Pro jetzt zwei Stunden lang tragen, ohne dass mein Gesicht beim Abnehmen vom Kopf rutscht. Das ist eine enorme Verbesserung.

Video-Reviews

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren