Apple arbeitet offenbar an einer ambitionierten Produktstrategie für die kommenden Jahre. Laut Informationen aus asiatischen Zulieferkreisen plant der Konzern, jährlich neue iPhone-Designs auf den Markt zu bringen. Die Details stammen vom koreanischen Blog-Account „yeux1122“, der sich auf heimische Marktanalysten und Komponentenhersteller beruft.

2026: Das erste faltbare iPhone

Im Jahr 2026 soll das lang erwartete faltbare iPhone auf den Markt kommen. Das Gerät wird laut den Gerüchten im Stil eines Samsung Galaxy Z Fold im Buchformat aufgeklappt. Es soll ein flexibles LTPO+ OLED-Display nutzen, das aufgeklappt etwa die Größe eines iPad mini erreicht. Apple setzt dabei auf einen strukturellen Glasrahmen in der Mitte, um die sichtbare Faltkante zu minimieren. Zusammengeklappt soll das neue iPhone mit 9 bis 9,5 Millimetern eine ähnliche Tiefe wie das aktuelle iPhone 17 Pro erreichen. Besonders interessant wird die mögliche Integration von Face ID und Frontkamera unter dem Display.

2027: Randloses Jubiläumsmodell

Ein Jahr später folgt zum 20. Jubiläum ein visueller Meilenstein in der iPhone-Geschichte. Das Gerät soll komplett ohne sichtbaren Displayrand auskommen. Die flache, rechteckige Form kommt der Wunschvorstellung von Apples ehemaligem Chef-Designer Jony Ive schon sehr nahe. Abgerundet wird das Design mit einem OLED-Display, das um alle vier Kanten herumgebogen wird. Um eine gleichmäßige Helligkeit über die gesamte Displayfläche zu garantieren, plant Apple eine besondere Lichtdiffusionsschicht. Face ID, Frontkamera und alle Sensoren sollen unsichtbar unter der Displayoberfläche verschwinden.

2028: Kompaktes Klapphandy

Im Jahr 2028 steht dann ein vertikales Falthandy im Clamshell-Design auf dem Plan. Die Konstruktion setzt auf abgerundete Kanten rund um das Scharnier, damit die Falte optisch und haptisch weniger auffällt. Ein Außendisplay zeigt Benachrichtigungen, KI-gesteuerte Kurzbefehle und erfasst kurze Informationen. Das Gerät soll angeblich als ein Luxus- und Modeaccessoire positioniert werden.

Ein klarer Plan

Mit der Einführung des iPhone Air in diesem Jahr deutete sich bereits an, wohin die Reise geht. Apple scheint entschlossen, das iPhone über mindestens vier Jahre hinweg kontinuierlich mit neuen Formfaktoren aufzufrischen. Die Information deckt sich mit früheren Berichten chinesischer Quellen, wonach Apple für die nächsten drei Generationen grundlegend neue Hardware-Designs plant.