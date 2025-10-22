Apple könnte sich mit dem iPhone Air verkalkuliert haben. Das legt zumindest ein aktueller Bericht von Nikkei Asia nahe. So heißt es, dass die Produktion des neuen iPhone-Modells stark zurückgefahren wurde. Sie soll sogar nun auf einem Niveau liegen, das üblicherweise das Ende eines Produktzyklus signalisiert.

Frühe Anzeichen

Kurz nach dem Verkaufsstart der neuen iPhone-Generation deutete sich bereits an, dass das iPhone Air nicht der große Wurf sein könnte, den sich Apple erhofft hatte. Ein starkes Indiz für die Beliebtheit eines neuen iPhone sind die Lieferzeiten. Normalerweise schnellen diese innerhalb von Minuten nach oben. Das iPhone Air war jedoch durchgehend sofort lieferbar, sowohl online als auch in den Stores. Eine Ausnahme stellt China dar. Hier soll das Gerät deutlich erfolgreicher gestartet sein.

Doch nicht nur die weltweite Verfügbarkeit ließ nichts Gutes erahnen. Verschiedene Analysten und Marktforscher äußerten sich ebenfalls zurückhaltend. Morgan Stanley berichtete über eine erhöhte Produktion für die drei iPhone 17 Modelle, ließ das Air aber auffällig unerwähnt. Auch Counterpoint Research meldete eine starke Nachfrage für das Basismodell iPhone 17 und das iPhone 17 Pro Max, fand jedoch keine positiven Worte für das Air. Erste Meldungen bezüglich einer nachträglichen Anpassung der Produktion zu Gunsten der drei iPhone 17 Modelle machten schnell die Runde, was sich nun anscheinend bestätigt.

Produktion stark gedrosselt

Apple hat laut Nikkei Asia seine Produktionsaufträge für das iPhone Air fast auf ein „End of Production“ Niveau gesenkt. Ein Manager eines Zulieferers erklärte gegenüber Nikkei, dass die Gesamtprognose im Vergleich zu früheren Planungen erheblich gesunken sei. Ab November lägen die Auftragsbestellungen nur noch knapp über dem Niveau, das normalerweise für die letzten Produktionsmonate eines Modells angesetzt wird.

Für Apple gibt es dennoch gute Nachrichten. Die Gesamtproduktion der neuen iPhone-Generation soll weiterhin im Plan liegen. Der Grund dafür ist eine besonders hohe Nachfrage nach den anderen Modellen. Sowohl das Standardmodell iPhone 17 als auch die Pro-Varianten scheinen die Erwartungen zu übertreffen. Laut den Quellen von Nikkei hat Apple die Bestellungen für das Basismodell iPhone 17 um etwa fünf Millionen Einheiten erhöht, wobei auch die Produktion des iPhone 17 Pro aufgestockt wurde. Die starke Leistung dieser Modelle kompensiert offensichtlich die schwache Nachfrage nach dem iPhone Air vollständig.