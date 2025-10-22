Im Juli dieses Jahres und wenige Wochen machendem Apple iOS 26 im Jahren der WWDC angekündigt hatte, reichte das Unternehmen eine Klage gegen den Tech-YouTuber Jon Prosser ein. Diesem wird Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen vorgeworfen. Seitdem ist es verhältnismäßig still um Prosser geworden. Nun gibt es ein kurzes Update zur Apple-Klage.

Leaker Jon Prosser gibt Update zur Apple-Klage wegen des iOS 26 Leaks

In der Klageschrift heißt es, dass Jon Prosser und Michael Ramacciotti das Entwickler-iPhone des ehemaligen Apple Software-Ingenieurs geknackt haben, um an Informationen zu iOS 19, was sich später als iOS 26 herausstellte, zu gelangen und davon zu profitieren.

Prosser hatte Monate vor der iOS 26 Ankündigung über seinen YouTube-Kanal Front Page Tech verschiedene Details zum kommenden iPhone-Update verraten. So enthüllten die Videos unter anderem Informationen zum neuen transparenten Design, welches Apple Liquid Glass nennt.

Anfang des Monats erklärten Apples Anwälte, Prosser habe seine Frist zur Stellungnahme versäumt. Sie beantragten daraufhin ein Versäumnisurteil gegen Prosser, das letzte Woche vom Gericht erlassen wurde. Apple fordert Schadensersatz und eine einstweilige Verfügung, um Prosser und Ramacciotti daran zu hindern, weitere vertrauliche Informationen des Unternehmens preiszugeben, die angeblich illegal erlangt wurden.

Gegenüber The Verge hat sich Prosser kurz und knapp zur Angelegenheit eingelassen. Folgendes gab er zu Protokoll:

„Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich – unabhängig von den Berichten und Gerichtsdokumenten – seit Beginn des Verfahrens in aktivem Kontakt mit Apple stehe. Die Vorstellung, ich würde den Fall ignorieren, ist falsch. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Der Sachverhalt wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten. Wir sind gespannt, welche Fortsetzung das Ganze nehmen wird.