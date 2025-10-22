Vergangene Woche hatte Apple das neue iPad Pro, 14 Zoll MacBook Pro und die Apple Vision Pro angekündigt und den offiziellen Verkaufsstart auf den heutigen Mittwoch (22. Oktober 2025) terminiert.

Das neue iPad Pro, 14″ MacBook Pro und die Apple Vision Pro feiern heute Verkaufsstart

Kurz und knapp möchten wir euch auf den heutigen Verkaufsstart des neuen iPad Pro, 14 Zoll MacBook Pro und Apple Vision Pro aufmerksam machen. Alle drei Neuheiten werden vom M5-Chip angetrieben.

Apple schreibt

Das iPad Pro mit M5 ermöglicht das fortschrittlichste iPad Erlebnis aller Zeiten, indem es unglaubliche Power in ein ultramobiles Design packt. In Kombination mit iPadOS 26 bietet es völlig neue Möglichkeiten für alle, die noch mehr mit dem iPad machen möchten. Das neue 14″ MacBook Pro mit der Power des M5 Chips bringt einen riesigen Leistungssprung, einen enormen Schub für KI Workloads, schnelleren Speicher, bis zu 24 Stunden Batterielaufzeit und entfaltet sein Potenzial mit dem elegant gestalteten macOS Tahoe. Mit dem M5 macht die Apple Vision Pro einen deutlichen Sprung bei der Performance, bietet verbessertes Display-Rendering und längere Batterielaufzeit und kommt mit dem neuen, besonders komfortablen Dual Band aus Strickgewebe.

Die neuen Geräten werden heute an Frühbesteller ausgeliefert und landen gleichzeitig vor Ort in den Apple Stores sowie bei Apple Partnern. Die Vorteile vor Ort in einem Apple Store liegen unter anderem in „Einkaufen mit einem Specialist“, „Inzahlungnahme von Altgeräten“, „Individuelle Konfiguration nach Wunsch, Apple Vision Demos sowie in Today at Apple Sessions, um die Neuheiten kennenzulernen.

Apple 11" iPad Pro M5, 256 GB: Ultra Retina XDR Display, 12 MP Querformat Frontkamera/12 MP... PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ – Das iPad Pro mit M5 Chip bringt dir unglaubliche Geschwindigkeit...

IPADOS – Nutze Pro Apps und erledige mehr dank iPadOS 26 mit Liquid Glass Design und Fähigkeiten,...

Apple 13" iPad Pro M5, 512 GB: Ultra Retina XDR Display, 12 MP Querformat Frontkamera/12 MP... PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ – Das iPad Pro mit M5 Chip bringt dir unglaubliche Geschwindigkeit...

IPADOS – Nutze Pro Apps und erledige mehr dank iPadOS 26 mit Liquid Glass Design und Fähigkeiten,...