Gerüchten zufolge arbeitet Apple nicht nur an einem faltbaren iPhone, auch ein faltbares iPad befindet sich angeblich in der Entwicklung. Nun heißt es, dass es bei der Entwicklung des faltbaren iPads noch verschiedene Hürden zu meistern gibt und Apple das Gerät nicht wie geplant 2028, sondern erst 2029 auf den Markt kommt.

Neue Informationen zum faltbaren 18 Zoll iPad

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, sich Apple Problemen mit dem Gewicht und der Anzeigetechnologie beim faltbaren iPad konfrontiert sieht und dies zu einer Verzögerung führen könnte. Ob das Gerät dann schlussendlich als faltbares iPad, als faltbarer Mac oder in einer ganz neuen Produktkategorie platziert wird, bleibt abzuwarten. Es heißt lediglich, dass das Gerät ein 18 Zoll Display von Samsung besitzen soll.

Ganz preiswert dürfte so ein faltbares iPad nicht sein. Ein großes faltbares OLED-Display ist verhältnismäßig teuer, und das faltbare Gerät könnte bis zu dreimal so teuer sein wie das 13 Zoll iPad Pro. Wenn man überlegt, dass das 13 Zoll iPad Pro bei 1299 Dollar startet, könnte ein faltbare iPad knapp 4000 Dollar kosten.

Weiter heißt es, dass wenn das iPad geschlossen ist, es aus wie ein Mac aussieht, mit einem Aluminiumgehäuse und ohne Außendisplay. Beim Öffnen soll es ähnlich groß sein das 13 Zoll MacBook Air, allerdings ohne physische Tastatur. Aufgrund der großen Bildschirmgröße und des Aluminiumgehäuses wiegen Prototypen rund 1,6kg, was ihn deutlich schwerer macht als die aktuellen iPad Pro-Modelle. Grundsätzlich könnte das faltbare iPad einem offenen Huawei MateBook Fold Ihnen.

Bevor Apple allerdings ein faltbares iPad auf den Markt bringen wird, dürfte zunächst ein faltbares iPhone auf der Agenda stehen. Dieses könnte im Herbst 2026 präsentiert werden.